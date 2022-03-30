Хмельницький уночі 30 березня постраждав від вибухів: що зараз відбувається у місті

У ніч з 29 на 30 березня близько опівночі у місті Хмельницький пролунало два вибухи. Російський агресор випустив на місто кілька ракет. Цей приліт на Хмельницький став першим від 24 лютого.

«Вночі рашистські орки вдарили і по нашому місту. Всі відповідні служби і структури спрацювали оперативно і чітко. Ситуація, як я і зазначав, контрольована. Друзі, дякую вам за повне дотримання інформаційної гігієни! Наголошую: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!» — написав у своєму телеграм-каналі міський голова Олександр Симчишин.

Чорнобаївка 12:0: ЗСУ знову знешкодили ворога в тому ж місці

Через кібератаку інтернет Укртелекому вийшов з ладу

Також голова громади запевнив, що станом на 8:00 30 березня ситуація у Хмельницькому контрольована. Зараз відомо, що немає ні постраждалих, ні поранених.

Нагадаємо, що 29 березня відбувся обстріл Старокостянтинова на Хмельниччині. Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій повідомив, що було 3 удари по промислових об’єктах області.