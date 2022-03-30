ОЦЕ-допомога: сервіс Нового каналу поєднав закохані серця

Завдяки інформаційній підтримці одружилися дві пари з Харкова

У перші тижні війни на телеканалі «ОЦЕ» та Новому каналі розпочав роботу рухомий рядок «ОЦЕ» – допомога». Цілодобово та в режимі реального часу він транслює актуальну інформацію про робочі аптеки, лікарні, відділення «Нової пошти», АЗС, магазини, пункти допомоги, розклад руху поїздів, телефони гарячих ліній та центрів допомоги евакуйованим та біженцям в Україні та іншу корисну інформацію. Також працює довідкова гаряча лінія для запитів з усіх куточків країни.

– Кожна сім’я в Україні зіткнулася з тим, чого ніколи не мала знати. Війна в нашій країні змусила кожного відчути потребу в допомозі, – розповідає Ольга Задорожна, виконавча директорка Нового каналу. – І сьогодні ми як ніколи маємо бути згуртованими й надавати за можливості цю допомогу одне одному. Лише разом ми сильні, лише разом ми непереможні, лише разом ми – Україна.

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Завдяки цій інформаційній підтримці дві закохані пари з Харкова змогли створити сім’ї! Майбутні молодята знайшли актуальну інформацію про те, де розписатися в умовах воєнного часу, і які документи для цього потрібні, звернувшись на довідкову гарячу лінію. Бажаємо молодятам щасливої долі та мирного неба!

Нагадуємо, за важливою та корисною інформацією слідкуйте в рухомому рядку в ефірі Нового каналу. З додатковими запитаннями звертайтеся на нашу довідкову гарячу лінію для запитів з усіх регіонів країни 044 323 23 83. Також шукайте актуальну інформацію онлайн у зручному форматі та корисні посилання на нашому сайті now.in.ua. А для запитів та пропозицій пишіть на dopomoga@slm.ua

Будемо раді допомогти корисною довідкою кожному, хто її потребує!