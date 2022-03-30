Новий канал>Новини

Новий сервіс «ОЦЕ»-допомога» на Новому каналі поєднав закохані серця

ОЦЕ-допомога: сервіс Нового каналу поєднав закохані серця

Завдяки інформаційній підтримці одружилися дві пари з Харкова

У перші тижні війни на телеканалі «ОЦЕ» та Новому каналі розпочав роботу рухомий рядок «ОЦЕ» – допомога». Цілодобово та в режимі реального часу він транслює актуальну інформацію про робочі аптеки, лікарні, відділення «Нової пошти», АЗС, магазини, пункти допомоги, розклад руху поїздів, телефони гарячих ліній та центрів допомоги евакуйованим та біженцям в Україні та іншу корисну інформацію. Також працює довідкова гаряча лінія для запитів з усіх куточків країни.

– Кожна сім’я в Україні зіткнулася з тим, чого ніколи не мала знати. Війна в нашій країні змусила кожного відчути потребу в допомозі, – розповідає Ольга Задорожна, виконавча директорка Нового каналу. – І сьогодні ми як ніколи маємо бути згуртованими й надавати за можливості цю допомогу одне одному. Лише разом ми сильні, лише разом ми непереможні, лише разом ми – Україна.

Серіали Нового, СТБ та ICTV – на одному YouTube-каналі: дивись українське з будь-якого куточка світу

ОЦЕ-допомога: сервіс Нового каналу поєднав закохані серця

Завдяки цій інформаційній підтримці дві закохані пари з Харкова змогли створити сім’ї! Майбутні молодята знайшли актуальну інформацію про те, де розписатися в умовах воєнного часу, і які документи для цього потрібні, звернувшись на довідкову гарячу лінію. Бажаємо молодятам щасливої долі та мирного неба!

ОЦЕ-допомога: сервіс Нового каналу поєднав закохані серця

Нагадуємо, за важливою та корисною інформацією слідкуйте в рухомому рядку в ефірі Нового каналу. З додатковими запитаннями звертайтеся на нашу довідкову гарячу лінію для запитів з усіх регіонів країни 044 323 23 83. Також шукайте актуальну інформацію онлайн у зручному форматі та корисні посилання на нашому сайті now.in.ua. А для запитів та пропозицій пишіть на dopomoga@slm.ua

Будемо раді допомогти корисною довідкою кожному, хто її потребує!

выбор редакции новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь