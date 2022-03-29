Куди краще виїхати з України? Це питання дуже актуальне на тлі бойових дій на території нашої Батьківщини. У матеріалі розповідаємо про умови в різних країнах, де приймають біженців, а також ділимося корисними посиланнями

В Україні вже понад два тижні триває повномасштабна війна, яку розв’язала російська федерація за наказом володимира путіна. Новий канал уважно стежить за тим, що відбувається, щоб своєчасно доносити до вас, своїх читачів, перевірені дані та корисні рекомендації. На нашому сайті ви знайдете все, що може знадобитися у воєнний час: новини про війну, інформацію про евакуацію та історію про звичайних українців, які присвятили себе допомозі людям у цей непростий для країни час.

Статус біженця для українців: що це та чи варто його оформлювати

Як виїхати за кордон з України? З дитиною, з твариною, на автомобілі та чоловіку

На тлі бойових дій багато українців були змушені покинути будинки та знайти притулок у безпечніших областях країни. За даними ООН, близько трьох мільйонів людей уже виїхали за кордон, щоб урятувати свої життя та життя своїх дітей. У цьому матеріалі розповідаємо, куди краще поїхати від війни в Україні, та ділимося посиланнями, які стануть у нагоді біженцям.

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Евакуація з Києва та інших міст: як знайти притулок в Україні та за кордоном

Куди краще поїхати від війни в Україні

Світове співтовариство шоковане рішеннями та діями президента рф володимира путіна, який 24 лютого розв’язав повномасштабну війну в Україні. Цивілізовані країни надають допомогу нашій Батьківщині: накладають санкції на росію та її можновладців, виділяють фінанси, військову техніку та зброю. Чимало країн відкрили свої кордони для українців, які рятуюються від війни. Так, біженців із України приймають наступні держави:

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Як знайти житло, якщо ти переселенець? В Україні та в Європі

Куди краще виїхати з України від війни: корисні посилання

Для біженців із України Новий канал публікує корисні посилання на сайти. Тут зібрані державні та волонтерські організації, які українцям знайти житло, ліки, транспорт та сприяють в інших питаннях. Крім того, на цих ресурсах зібрана важлива юридична інформація: документи для перетину кордону, умови перебування, статус біженця тощо.

Польща

Румунія

Молдова

Словаччина

Латвія