Через кібератаку інтернет Укртелекому вийшов з ладу

Російський агресор продовжує свої кібератаки в Україні. Цього разу ціллю окупантів став «Укртелеком». Про це повідомила прес-служба компанії.

Мережа телекомунікаційної компанії «Укртелеком» зазнала потужної кібератаки з росії. Через це більшість користувачів, які користуються послугами цієї компанії, втратили інтернет. Але у компанії повідомили, що роботу над відновленням серверів почали одразу.

Дія: які нові послуги з’явилися у застосунку

«Задля збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури ми вимушені були тимчасово обмежити надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів», – повідомив «Укртелеком».

В «Укртелеком» запевняють, що атаку вдалося відбити, а тому невдовзі інтернет буде працювати в усіх користувачів.