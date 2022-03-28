Starlight Media, медіагрупа №1 українського медіаринку, виклала у відкритий доступ низку серіалів. Відтепер подивитися улюблений проект від Нового каналу, СТБ та ICTV можна абсолютно безкоштовно – як на території України, так і за її межами

YouTube-канал «Українське кіно» від Starlight Media – осередок контенту виключно українською мовою! Тут на вас чекають найкращі фільми та серіали різного жанру від топових телеканалів України – Нового, СТБ та ICTV.

Українські історичні фільми перенесуть вас на кілька століть назад і покажуть, яким було життя наших предків. Ба більше, разом із головними героями ви зможете пройти випробування, які випадали на долю українців. Комедії швидко піднімуть настрій навіть у найпохмуріший день. Затишні мелодрами про кохання розвіють напружену атмосферу та зігріють романтикою в холодні вечори. Детективи дадуть вам змогу відчути себе сучасним Шерлоком Холмсом і спробувати свої сили в розслідуванні найзаплутаніших справ.

Наразі на YouTube-каналі «Українське кіно» викладено сім серіалів від Нового каналу, СТБ та ICTV: «Будиночок на щастя», «Медфак», «Загадка для Анни», «Два полюси любові», «Тільки скажи» та «В полоні у перевертня». Але цей список ще буде поповнюватися!

Серіал «Будиночок на щастя», Новий канал

«Будиночок на щастя» – неймовірно позитивна комедія для всієї родини. В центрі сюжету – бізнесмен-мрійник Максим, якому надокучив активний ритм життя у великому місті, тому він вирішив переїхати у маленьке але веселе село Сеньківка. Такому повороту подій не дуже зраділа його дружина Маша. Дівчина звикла проводити вільний час у торгових центрах і салонах краси, але аж ніяк не на городі.

Маша та Макс зіткнуться з купою проблем заміського життя: відсутність зручностей, бутиків і супермаркетів, поганий зв’язок на мобільному і відсутність контенту для сторіс, і у стосунках молодої пари почнеться справжня криза. Але їх візьмуть під своє «крило» добрі сусіди Василь і Люба. Вони допоможуть «міським інопланетянам» опанувати правила сільського життя. Без форс-мажорів, безлічі непорозумінь і курйозних ситуацій, звісно ж, не обійдеться!

Серіал «Будиночок на щастя» 1 сезон українською мовою дивися онлайн на каналі «Українське кіно» за посиланням.

Серіал «Медфак», Новий канал

«Медфак» – 24-серійний ситком виробництва «Дизель Студіо» на замовлення Нового каналу. Його герої – студенти третього курсу медичного університету. Вони настільки різні, що дивом уживаються разом. Їх об’єднують заняття і гуртожиток. Але краще не збирати їх в одному приміщенні. Інакше виникають дивні схеми збагачення, конфлікти, романтика і збір грошей на штори. А це неминуче призводить до форс-мажорів.

Усі серії серіалу «Медфак» українською мовою дивися онлайн на каналі Українське кіно за посиланням.

Серіал «Загадка для Анни», СТБ

«Загадка для Анни» – детективний серіал, який познайомить вас із непростою історією головної героїні. Анна Кірєєва – успішна слідча, якій із легкістю вдається розплутати найскладніші справи. Щодня вона допомагає людям встановити справедливість, дізнатися правду та зробити їхнє життя кращим. Проте сама головна героїня глибоко нещасна – вона не може мати дітей. Анна заміжня за підполковником поліції, але саме через відсутність малюків їхній шлюб тріщить по швах. Як жінка впорається з труднощами в особистому житті?

Усі серії серіалу «Загадка для Анни» українською мовою дивися онлайн на каналі Українське кіно за посиланням.

Серіал «Два полюси любові», СТБ

«Два полюси любові» – українська мелодрама, яка розповідає про двох сестер, схожих одна на іншу, як дві краплі води. При народженні дівчат розлучили. Аліна росла в багатій родині, не знаючи про те, що вона не рідна дочка своїх батьків. Женю рідний батько всіма силами намагався перетворити на сина, про якого завжди мріяв, що відбилося на її характері. В результаті Аліна і Женя схожі тільки зовні. Вони не знають про існування одне одного, але все змінює випадок.

Після падіння з моста Аліну, яка втратила пам’ять, привозять в будинок батьків Жені. Вони вже два дні чекають свою дочку, яка втекла з дому, і думають, що це вона повернулася. Чи відновиться Алінина пам’ять? Чи зустрінуться вони з Женею та чи зможуть розплутати загадки минулого і сьогодення?

Усі серії серіалу «Два полюси любові» українською мовою дивися онлайн на каналі Українське кіно за посиланням.

Серіал «Тільки скажи», СТБ

«Тільки скажи» – українська мелодрама, яка познайомить вас із непростою історією звичайної вчительки Маргарити Курбатової, яка після жорстокої зради чоловіка Марка змогла впоратися з психологічним тиском і почати життя з чистого аркуша. Тепер для неї не існує минулого, є тільки світле та успішне майбутнє на посаді шкільної вчительки і з найближчими людьми – мамою та 12-річним сином. А головне, що твердо вирішила головна героїня, – ніколи не виходити заміж і не шукати другу половинку. Однак не так сталося, як гадалося!

У житті Маргарити неочікувано з’явився відомий актор Антон Полянський, який різко змінив її ставлення до чоловіків. Та є одна перепона: він майже одружений зі своєю нареченою Ольгою, яку любить і поважає. Поки жінку тривожать нав’язливі думки про майбутнє, її збиває з пантелику поява колишнього чоловіка-зрадника Марка, який присягається їй у вічному коханні та просить вибачення за свою помилку.

Усі серії серіалу «Тільки скажи» українською мовою дивися онлайн на каналі Українське кіно за посиланням.

Серіал «В полоні у перевертня», ICTV

«В полоні у перевертня» – український бойовик про пригоди трьох вірних друзів, які разом пройшли через безліч негараздів. Один із головних героїв, Олексій, потрапив у халепу. Чоловік вирішив покращити своє фінансове становище, проте зв’язався не з тими людьми. Льоха мріяв про власний бізнес – відкрити лісопильню і займатися улюбленою справою.

Однак палиці в колеса йому вставив банк, який відмовився давати Олексію кредит на власну справу. Тоді герой новинки кіно вирішив піти на ризик і заручитися підтримкою місцевого авторитета Гамули. Той погодився позичити гроші майбутньому підприємцю. Нарешті Олексій тримає в руках заповітну мрію – документи на лісопильню. Однак з цього моменту починаються його випробування.

Усі серії серіалу «В полоні у перевертня» українською мовою дивися онлайн на каналі Українське кіно за посиланням.