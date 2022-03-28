Чорнобаївка 12:0: ЗСУ знову знешкодили ворога в тому ж місці

Збройні сили України знову накрили російських окупантів на військовому аеродромі у Чорнобаївці. Це вже дванадцятий раз, коли наші військові знешкодили ворога у легендарному місці. Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.

«Ну і, нарешті, приємний, хоча і закономірний сюрприз – Чорнобаївка-12, сталась і продовжує ставатися просто зараз», – написав Олексій Арестович.

Чорнобаївка: у чому феномен, і чому окупанти туди повертаються. Легенда про козака Чорнобая

Знаємо, що новини про Чорнобаївку не можуть не радувати, хоч би і сто разів там накривали окупанта. Але чому рашисти повертаються в аеропорт у Чорнобаївці знову і знову?

Справа у тому, що ійськовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Саме тому ЗСУ успішно вдається ліквідовувати техніку ворога.