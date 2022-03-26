Благодійний марафон Save Ukraine — #StopWar: Дивись на Новому каналі

27 березня о 18:30 в ефірі Нового каналу відбудеться трансляція благодійного телемарафону на підтримку України Save Ukraine — #StopWar

Міжнародний благодійний телемарафон-концерт обʼєднає більше 20 країн світу та збере понад 50 учасників з усього світу!

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Серед зірок, які звертатимуться до світової спільноти, на глядачів чекатимуть Imagine Dragons, Fatboy Slim, Within Temptation, BrainStorm, Salvador Sobral, Netta, IAMX, Gus Gus, Nino Katamadze, Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, Даха Браха, Один в каное, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та інші.

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До, під час та після трансляції відбуватиметься збір коштів на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням РФ на територію України.

Вмикай 27 березня о 18:30 Новий канал та дивись благодійний марафон Save Ukraine — #StopWar!

Ми обов‘язково переможемо!