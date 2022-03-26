Благодійний марафон Save Ukraine — #StopWar: Коли і де дивитись

27 березня о 18:30 відбудеться трансляція благодійного телемарафону на підтримку України Save Ukraine — #StopWar

У неділю, 27 березня, о 17:30 за центрально-європейським часом з Варшави (18:30 за Києвом) на базі польського телеканалу TVP розпочнеться міжнародний благодійний концерт-марафон на підтримку України Save Ukraine — #StopWar. Проєкт транслюватимуть усі телеканали та платформи, що мовлять «Єдині новини» в Україні, у тому числі Київстар ТБ, а також міжнародні версії ТВ-каналів. У YouTube ефір буде доступний для користувачів з усього світу на сторінках 1+1 та Atlas. Крім цього, до марафону доєднається більше 20 країн, які локально показуватимуть спільний ефір на телеканалах GPB1, RTSH2, RTCG2, ETV, Pulse4, RAI 3, Milano Etno TV, RTP та інші.

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Серед зірок, які звертатимуться до світової спільноти, на глядачів чекатимуть Imagine Dragons, Fatboy Slim, Within Temptation, BrainStorm, Salvador Sobral, Netta, IAMX, Gus Gus, Nino Katamadze, Monatik, Тіна Кароль, The HARDKISS, Океан Ельзи, Jamala, Go_A, Даха Браха, Один в каное, alyona alyona, Антитіла, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK та інші.

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До, під час та після трансляції відбуватиметься збір коштів на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням РФ на територію України.

Ми обов‘язково переможемо!