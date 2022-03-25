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Видання Nexta у Білорусі збираються визнати терористичною організацією

Видання Nexta у Білорусі збираються визнати терористичною організацією

У Білорусі прагнуть визнати популярне видання Nexta екстремістське. Відповідну заяву про визнання видання «терористичною організацією» вже направив до Верховного суду генпрокурор Білорусі.

Хто такі Nexta?

Nexta — опозиційний білоруський засіб масової інформації, який розповсюджується через соцмережі та месенджери. У Білорусі після президентських виборів 2020 року за умов обмеження інтернету місцеві ЗМІ перейшли на висвітлення подій у телеграмі. Канал Nexta є одним із найпопулярніших у країні.

Чому ж Nexta в Білорусі збираються визнати терористичною організацією?

«Генеральний прокурор Андрій Швед на підставі закону Республіки Білорусь «Про боротьбу з тероризмом» на пропозицію голови Комітету державної безпеки направив до Верховного суду заяву про визнання неформальної організації Nexta з структурними підрозділами Nexta Live і Luxta терористичною, що входять до неї», – йдеться у заяві.

Фактично, саме опозиційність до режиму Лукашенка і є причиною того, що видання Nexta  збираються визнати терористичною організацією.

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Що цьому передувало?

Проти засновника Nexta та Nexta Live Степана Путіло в Білорусі заведено кілька кримінальних справ, у тому числі за статтями про організацію масових заворушень (частини 1 та 3 статті 293 КК) та розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Влада Білорусі оголосила його в міждержавний розшук. У листопаді 2020 року КДБ Білорусі вніс Путіло до переліку організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

У 2020 році Центральний районний суд Мінська визнав телеграм-канал Nexta Live та логотип Nexta екстремістськими матеріалами. У лютому 2021 року Nexta Live, Nexta та його логотип, а також сатиричний канал Luxta були внесені до списку республіканських екстремістських матеріалів.

У січні 2022 року Окружний суд Варшави відхилив можливість екстрадиції з Польщі до Білорусі засновника опозиційного телеграм-каналу Nexta Степана Путіло. Суддя Даріуш Лубовський мотивував це рішення тим, що незалежне правосуддя у Білорусі відсутнє, відтак запит білоруської влади на екстрадицію журналіста є актом політичного переслідування.

«По-перше, не можна когось видати органам правосуддя, якщо система правосуддя взагалі не існує. Не можна видати країні, яка, фактично, не є державою», – підкреслив суддя.

Також суддя наголосив, що ця країна вимагає видати цілком невинуватого громадянина лише тому, що він має інші погляди, ніж «диктатор-психопат, якого не визнає жодна цивілізована країна».

 

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