Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 25 березня 2022 року. Читай, що відбувається на тридцятий день варварського вторгнення росії на українські території

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Війна в Україні: головні новини станом на 25 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни.

Війна триває вже тридцяту добу. Головні новини України станом на 25 березня:

Тільки 39% випущених росією по Україні ракет досягли своїх цілей . Загалом рф запустила за нами приблизно 1200 ракет, що вразили мету менше половини. Інші або збиті ППО, або потрапили повз – у гори, у ліс, у річки…

. Загалом рф запустила за нами приблизно 1200 ракет, що вразили мету менше половини. Інші або збиті ППО, або потрапили повз – у гори, у ліс, у річки… Незважаючи на супротив країни-агресора, Міжнародний союз електрозв’язку ухвалив рішення про виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН «Агресія проти України» щодо допомоги та підтримки України у відновленні її сфери електрозв’язку. Це відкриває можливості для МСЕ вживати реальних заходів для відновлення телекомунікаційної інфраструктури, яка була знищена чи пошкоджена внаслідок розв’язаної росією війни проти України:

– здійснювати моніторинг і надавати регулярні звіти щодо потреб України у сфері телекомунікацій та готувати пропозиції щодо ефективної технічної допомоги;

– провести оцінювання впливу війни в Україні на програми та діяльність МСЕ в регіоні та надати звіт про це;

– забезпечити належну мобілізацію фінансових і людських ресурсів, у тому числі за рахунок внутрішнього бюджету та Фонду розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, для реалізації запропонованих заходів.

у відновленні її сфери електрозв’язку. Це відкриває можливості для МСЕ вживати реальних заходів для відновлення телекомунікаційної інфраструктури, яка була знищена чи пошкоджена внаслідок розв’язаної росією війни проти України: – здійснювати моніторинг і надавати регулярні звіти щодо потреб України у сфері телекомунікацій та готувати пропозиції щодо ефективної технічної допомоги; – провести оцінювання впливу війни в Україні на програми та діяльність МСЕ в регіоні та надати звіт про це; – забезпечити належну мобілізацію фінансових і людських ресурсів, у тому числі за рахунок внутрішнього бюджету та Фонду розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, для реалізації запропонованих заходів. Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: світові компанії продовжують залишати росію. Після довгих вагань американська тютюнова компанія Philip Morris заявила, що працює над варіантами виходу з російського ринку . Загалом рф залишили вже понад 400 світових брендів.

Після довгих вагань американська тютюнова компанія заявила, що працює над варіантами . Загалом рф залишили вже понад 400 світових брендів. В Україні вводиться кримінальна відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї і техніки. Санкція статті передбачає покарання від трьох до дванадцяти років позбавлення волі.

24 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7189 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану».

Санкція статті передбачає покарання від трьох до дванадцяти років позбавлення волі. 24 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7189 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану». Україна пропонує ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з росією. Міністерство інфраструктури України направили офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на російську федерацію та Республіку Білорусь.

Не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети. У зв’язку з цим, Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу:

– повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з росією та Білорусією;

– заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;

– заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до російської федерації та Республіки Білорусь.

Міністерство інфраструктури України направили офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на російську федерацію та Республіку Білорусь. Не зважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети. У зв’язку з цим, – повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з росією та Білорусією; – заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони; – заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до російської федерації та Республіки Білорусь. Шосте загальнонаціональне опитування щодо мовного питання в Україні показує:

– рівень мовної самоідентифікації українців стабільно зростає;

– перехід на українську у побуті відбувається еволюційно;

– «мовна проблема» та намагання розпочинати дискусії навколо цієї теми не мають підтримки у більшої частини населення.

За інформацією з офіційних джерел Верховної Ради України