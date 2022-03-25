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Ситуація в Україні по областям: дані від ЗСУ на 25 березня 2022

Ситуація в Україні сьогодні – 25 березня: дані ЗСУ по областях (мапа)

Ситуація в Україні по областях на 25 березня 2022: Новий канал публікує оперативне зведення від Генштабу Збройних сил. Що відомо про вторгнення рф станом на сьогодні та чи вдалося армії окупанта посилити свої позиції? Події в Україні — новини про війну та ситуація по карті областей — далі в матеріалі

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Ситуація в Україні по областям: дані від ЗСУ на 25 березня 2022

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 25.03.2022 щодо російського вторгнення. Найголовніші тези:

  • Протягом поточної доби ворог продовжував здійснювати перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій. На окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії, не полишає спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має;
    Ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій;
    Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у визначених районах, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони;
    Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі;
    Продовжується фіксація фактів злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм щодо гуманного ставлення під час війни;
    На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію російської федерації. З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі;
    У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями російської федерації. Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими;
    Противник продовжує нести втрати серед керівного складу. Так, 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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Ситуація в Україні сьогодні: дані ЗСУ по областях (мапа)

Ситуація в Україні по областям — дані від ЗСУ на 25 березня 2022: дивитися онлайн


За даними Генерального штабу Збройних сил України 

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