Ситуація в Україні сьогодні – 25 березня: дані ЗСУ по областях (мапа)

Протягом поточної доби ворог продовжував здійснювати перегрупування військ з метою нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій. На окремих напрямках противник намагається вести штурмові дії, не полишає спроб нанесення вогневого ураження окремим підрозділам Збройних Сил України. Успіху не має;

Ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення готовності наступальних дій;

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у визначених районах, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони;

Сили оборони, що беруть участь в здійсненні заходів оборони міста Києва продовжують відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримують визначені рубежі;

Продовжується фіксація фактів злочинної діяльності російського військово-політичного керівництва, систематичного порушення міжнародного гуманітарного права, норм щодо гуманного ставлення під час війни;

На тимчасово зайнятих територіях України окупанти продовжують терор місцевого населення, здійснюють примусове вивезення людей на територію російської федерації. З метою залякування місцевого населення російські загарбники здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів, вилучають автомобільну техніку та особисті речі;

У тимчасово окупованому Луганську, в місцевій лікарні, окупантами розміщено військовий госпіталь, що повністю зайнятий пораненими військовослужбовцями російської федерації. Частина лікарні відведена для зберігання трупів, у зв’язку з тим, що місцеві морги є перевантаженими;

Противник продовжує нести втрати серед керівного складу. Так, 25 березня, українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії південного військового округу генерал-лейтенанта Якова Резанцева.