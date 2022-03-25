Що робити, якщо в аптеках завищено ціни на ліки під час війни в Україні? МОЗ просить повідомляти про такі випадки

Міністерство охорони здоров’я закликає аптечні мережі не підвищувати ціни в умовах війни. Про це пише Уррядовий портал.

«У разі, якщо аптеки пропонують лікарські засоби за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками як до органу, що контролює ціни на ліки на час воєнного стану», – сказано у повідомленні.

Список аптек по містах України, а також інформація про те, як знайти необхідні ліки в умовах війни

Також про такі ситуації можна інформувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Держпродспоживслужба:

на електронну адресу info@dpss.gov.ua;

за телефонами (050) 230 04 28, (096) 000 98 23;

через чат-бот у Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

Крім того, можна звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби, контакти яких можна знайти на сайті https://dpss.gov.ua/