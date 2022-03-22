Як повернути гроші за пробне ЗНО 2022: інструкція

Нещодавно Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що через війну Росії в Україні вступна кампанія у 2022 році відбуватиметься в режимі, який відрізнятиметься від традиційного. Це означає, що ЗНО буде скасовано. А тому майбутні абітурієнти та їхні батьки хочуть повернути кошти за пробне ЗНО 2022.

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Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, кошти за пробне ЗНО повертатимуть за спеціальною процедурою. Особи, які реєструвались для участі в пробному ЗНО, зможуть повернути кошти за спеціальною процедурою або перерахувати кошти в один із фондів для порятунку України.

«Значна кількість учасників пробного ЗНО уже сьогодні ініціюють перерахунок коштів, що залишилися від підготовлення до тестування, на потреби держави або хочуть дізнатися про терміни їхнього повернення. Маємо зазначити, що ми не банківська установа, тож не зможемо автоматично перерахувати кошти у відповідні фонди. Водночас, коли ми отримаємо інформацію про механізми вступної кампанії (про доцільність пробного ЗНО), ми розмістимо на сторінках учасників пробного ЗНО на сайті УЦОЯО форму погодження із перерахунком коштів в один із фондів для порятунку України. Ті учасники, які готові будуть віддати кошти у зазначений фонд, повідомлять про своє бажання через форму, для інших – повернення коштів відбуватиметься відповідно до спеціальної процедури», – зазначили в УЦЯО.

Сама процедура повернення грошей за пробне ЗНО 2022 буде визначена пізніше. Офіційна інформація буде опублікована на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.