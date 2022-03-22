Ситуація в Україні по областях на 22 березня 2022: Новий канал публікує оперативне зведення від Генштабу Збройних сил. Що відомо про вторгнення рф станом на сьогодні та чи вдалося армії окупанта посилити свої позиції? Події в Україні — новини про війну та ситуація по карті областей — далі в матеріалі

Все, що може знадобитися у воєнний час: новини, рекомендації та корисні посилання

Ситуація в Україні по областям: дані від ЗСУ на 22 березня 2022

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 22.03.2022 щодо російського вторгнення. Найголовніші тези:

Триває двадцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбові удари з використанням засобів повітряного нападу по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Противник здійснив понад 80 літаковильотів, зокрема 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території республіки білорусь;

До нанесення ударів по об’єктах залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. З метою ведення повітряної розвідки об’єктів на території України ворог задіяв п’ять літаків-розвідників;

В Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі військово-морського флоту російської федерації виконують завдання у визначених районах Чорного моря. У північно-східній частині Азовського моря для підтримки дій наземного угруповання окупаційних військ продовжують перебувати до 5 кораблів різних типів;

Не зважаючи на активну пропаганду, особовий склад окремих підрозділів Центрального воєнного округу деморалізований через значні втрати;

Продовжують фіксуватися випадки масової відмови військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України. За наявною інформацією, в 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь в збройній агресії проти України. Всього, у період з 24 лютого цього року, загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини. Також неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель в російсько-українській війні вищих та старших офіцерів;

Противник, як зазначалось раніше, має суттєві проблеми з тиловим забезпеченням угрупувань окупаційних військ майже на всіх напрямках. Крім того, окупаційні війська продовжують нести значні втрати через неналежно організовану систему медичного забезпечення. Так, через несвоєчасне надання медичної допомоги, відсутність системи медичної евакуації поранених та брак медикаментів, великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, демонструючи приклади мужністі та героїзму, і нищать його на всіх напрямках.

Мобілізація в Україні: коли закінчиться та кого не беруть

Ситуація в Україні сьогодні: дані ЗСУ по областях (мапа)

Ситуація в Україні по областям — дані від ЗСУ на 22 березня 2022: дивитися онлайн



За даними Генерального штабу Збройних сил України