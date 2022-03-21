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«Я був шокований!» Військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time

Війна в Україні: Військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time

19-річний хлопець з Рівненщини врятував з Ірпеня молоду сім’ю з дитиною. Зворушлива світлина розлетілася світом

Молода мама Юлія жила з 6-місячною донькою та чоловіком Олегом у місті Ірпінь. Переламним днем, як і для всіх українців, стало 24 лютого.

– Я прокинулася від гучного звуку – над нашим будинком щось пролетіло, – ділиться дівчина з Новим каналом. – Одразу ж розбудила свого чоловіка Олега. Він почав читати новини, але нічого підозрілого на той момент не знайшов. Щойно ми трохи заспокоїлись і повернулись у ліжко, як почули вибух десь далеко. З цього моменту й назавжди наше життя ніколи не буде таким, як раніше. Ми похапцем збирали речі й не розуміли, що робити далі.

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Війна в Україні: Військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time

На щастя, з Ірпеня вдалось організувати евакуацію людей 5 березня. Саме в цей момент було зроблене зворушливе фото, яке облетіло весь світ і навіть потрапило на обкладинку журналу Time.

– Військовий взяв мою доньку й намагався її заспокоїти. А я говорила по телефону з чоловіком і махала йому руками, показуючи, куди бігти. Ми змушені були розійтися й окремо переходити через зруйнований міст, – згадує Юлія. – Пам’ятаю, що нас багато фотографували. Коли втекли з небезпечного місця, я просто забрала донечку, подякувала військовому й попросила зробити фото на згадку. Абсолютно нічого не знала про нього, та чи живий хлопець взагалі. Нещодавно він сам написав мені в Іnstagram, запитав, як ми, як Емма. Я зайшла до нього на сторінку, адже обличчя здалося знайомим, і одразу впізнала. Була неймовірно рада, що він живий! Особисто побачитись із ним ще не вдалося, але впевнена, що все попереду.

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Війна в Україні: Військовий ЗСУ потрапив на обкладинку журналу Time

Юлія з сім’єю зараз у Рівному. Добрі люди безкоштовно надали їм своє житло. Вони мають змогу пити чай та гуляти, не чуючи вибухів. За цікавим збігом обставин, військовий, який врятував молоду сім’ю, теж з Рівненщини. Його звати Влад. Новий канал зв’язався з хлопцем:

– Я курсант. Навчаюсь у військовому інституті, служу в ЗСУ, – розповідає Влад. – 24 лютого ми прокинулися від слів: «Підйом, війна почалася». Все розвивалося настільки швидко, що вже 1 березня нас відправили на підсилення в населений пункт поблизу Ірпеня. Саме там і була зроблена світлина, яка потрапила на обкладинку. Коли мені розказали про це, я був у трохи шокований. Емоції, звісно, позитивні. Дуже неочікувано для мене. Своєму народу хочу сказати, що ми сильна нація і переможемо в цій війні! Слава Україні! Героям Слава!

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