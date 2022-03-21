Вйіна в Україні: як працює Координаційний центр допомоги MELOVIN'a

Команда співака створила Telegram-канал для швидкого реагування на потреби українців

Все, що може знадобитися у воєнний час: новини, рекомендації та корисні посилання

У перші дні війни співак MELOVIN відзняв live-відео на пісню «Не зволікай», аби підняти бойовий дух народу. Тоді ж його команда створила Координаційний центр допомоги BIG HOUSE MELOVIN і вже 26-й день допомагає українцям у пошуках житла, необхідних речей, продуктів харчування.

– Координаційний центр має свій Telegram-канал, куди нам надходять запити з всієї України, – каже артист. – Ми вже надіслали більше 30-ти посилок.

Пісні українських артистів про війну в Україні: добірка нових пісень про війну

Команда допомагає батальйону «Карпатська Січ», що боронить Ірпінь. Військовим, які захищають Харків та Київ, було направлено обмундирування: 41 бронежилет другого класу, 15 бронежилетів четвертого класу та тепловізори.

– А ще ми привозимо гуманітарну допомогу українцям, – розповідає pr-менеджер артиста Христина Пшик. – Сідаємо з дівчатами за кермо мікроавтобусів та їдемо до Польщі. Там забираємо всі необхідні речі й веземо на львівський склад. Вже на місці розподіляємо допомогу по особистих контактах. Забезпечуємо всім необхідним мешканців Чернігова, Сум та Києва. Біженцям, які прибули у Львів, допомагаємо з поселенням та виїздом за кордон.

Зібрати грошей: Девід Бекхем на день передав свій Instagram лікарці з Харкова

Арнольд Шварценеггер записав звернення до росіян: «Коли мій батько приїхав до Ленінграда, він був досі накачаний брехнею свого уряду» (ВІДЕО)

Уже сьогодні, 21 березня, о 17:00 на головному залізничному вокзалі у Львові MELOVIN планує підтримати музикою всіх українців, які вимушені були залишити свої рідні домівки.

– Вільна та незалежна музика з любов’ю до України та людей. Чекаю на кожного, аби разом заспівати, – каже артист.