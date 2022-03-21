Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 21 березня 2022 року. Читай, що відбувається на двадцять шостий день варварського вторгнення росії на українські території

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Війна в Україні: головні новини станом на 21 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

Все, що може знадобитися у воєнний час. Рекомендації

Війна триває вже двадцять шосту добу. Головні новини України станом на 21 березня:

Станом на ранок 21 березня 2022 року о фіційне число дітей-жертв не змінилося – 115 загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації. Зросла кількість поранених дітей – їх більше 148. Найбільше постраждалих у Київській – 58, Харківській – 38, Донецькій -29, Чернігівській – 31, Миколаївський – 22, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях;

– 115 загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації. Зросла кількість поранених дітей – їх більше 148. Найбільше постраждалих у Київській – 58, Харківській – 38, Донецькій -29, Чернігівській – 31, Миколаївський – 22, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 та Сумській – 14 областях; Бої на Луганщині продовжуються . На ранок 21 березня за минулу добу маємо 12 зруйнованих росіянами житлових будинків, поранених двоє, врятованих з-під завалів п’ятеро. У Сєвєродонецьку рятувальники ДСНС Луганщини ліквідували масштабну пожежу на продуктовому складі, що сталася внаслідок обстрілів;

. На ранок 21 березня за минулу добу маємо 12 зруйнованих росіянами житлових будинків, поранених двоє, врятованих з-під завалів п’ятеро. У Сєвєродонецьку рятувальники ДСНС Луганщини ліквідували масштабну пожежу на продуктовому складі, що сталася внаслідок обстрілів; Ворог зі зла гатить по мирному населенню . Найважча ситуація в Рубіжному, Попасній та Кремінній. В області критична ситуація з комунікаціями. Проте електрикам вдалося повернути світло в Гірську громаду, також мобільний зв‘язок. Щодня ЗСУ наближають день, коли ми переможемо, коли ми без жодних перешкод зможемо бачитися, коли ми будемо засинати в спокої;

. Найважча ситуація в Рубіжному, Попасній та Кремінній. В області критична ситуація з комунікаціями. Проте електрикам вдалося повернути світло в Гірську громаду, також мобільний зв‘язок. Щодня ЗСУ наближають день, коли ми переможемо, коли ми без жодних перешкод зможемо бачитися, коли ми будемо засинати в спокої; Санкції проти рф за останню добу. Триває 26-та доба нашого спротиву повномасштабній агресії. З росії масово продовжують йти найбільші світові компанії, а проти росіян застосовуватися санкції:

– LG Electronics зупинили всі поставки до рф.

– Усі чотири найбільші закордонні нафтосервісні компанії заявили про припинення інвестицій у рф: Weatherford International; Halliburton; Schlumberger; Baker Hughes.

– Bosch зупинила поставки запчастин і виробництво в росії.

– OKYO — Yokohama Rubber Co. Ltd. стала останнім виробником шин, що закрили виробництво в росії.

– Північна Македонія відмінила безвізовий режим для росіян .

– Американська компанія Netcracker, що розробляє та впроваджує унікальні IT-рішення для телеком-операторів по всьому світу, що має в Україні великий R&D, йде з російського ринку.

– Компанія Amway оголосила про призупинення своєї діяльності на території рф.

– Група компаній LVMH, якій належить бренд Lori Piana, припинила постачання продукції до рф. путін більше не зможе купити куртку за 1,5 млн рублів. Ніхто в Росії скоро нічого не зможе купити;

Країни Європейського Союзу розглядають питання щодо введення ембарго на російську нафту у відповідь на війну в Україні. Це питання розглядатимуть в межах підготовки п’ятого пакету санкцій проти Росії, повідомляє Reuters. Обговорення між міністрами закордонних справ ЄС продовжиться весь тиждень, очікується також приїзд Президента США Джо Байдена до Брюсселю 24 березня;

у відповідь на війну в Україні. Це питання розглядатимуть в межах підготовки п’ятого пакету санкцій проти Росії, повідомляє Reuters. Обговорення між міністрами закордонних справ ЄС продовжиться весь тиждень, очікується також приїзд Президента США Джо Байдена до Брюсселю 24 березня; На Вінниччині продовжують працювати і відвантажувати гуманітарну допомогу для мешканців міст, які потерпають від ворожих обстрілів. На минулому тижні вдалось передати 1000 тонн гуманітарної допомоги. На Луганщину, Маріуполь, Миколаїв відвантажили допомогу для військових, які обороняють Маріуполь, Харків та Київ;

для мешканців міст, які потерпають від ворожих обстрілів. На минулому тижні вдалось передати 1000 тонн гуманітарної допомоги. На Луганщину, Маріуполь, Миколаїв відвантажили допомогу для військових, які обороняють Маріуполь, Харків та Київ; З початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян. Саме тому росія збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська;

майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян. Саме тому росія збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська; Чотирьох журналістів «МВ-холдингу» (Мелітополь) – видавця Михайла Кумка, випускового редактора Євгенії Борян, журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки – окупанти вранці забрали з дому і відвезли у невідомому напрямку . У журналісток вилучили сервер.

Комітет з питань свободи слова висловлює солідарність і підтримку мелітопольським журналістам, закликає міжнародну спільноту звернути увагу на цей випадок, адже подібне носить системний характер. Загарбники знищують людей, але також вони плюндрують будь-які цінності демократичного суспільства;

– видавця Михайла Кумка, випускового редактора Євгенії Борян, журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки – . У журналісток вилучили сервер. Комітет з питань свободи слова висловлює солідарність і підтримку мелітопольським журналістам, закликає міжнародну спільноту звернути увагу на цей випадок, адже подібне носить системний характер. Загарбники знищують людей, але також вони плюндрують будь-які цінності демократичного суспільства; У Херсоні окупанти розігнали мирний мітинг. На площі Свободи російські військові закидали світлошумовими гранатами учасників проукраїнського мітингу та відкрили вогонь в повітря, повідомило місцеве видання «Мост». Кілька світлошумових гранат розірвалися прямо під ногами у людей. Є поранені. Їх забрала швидка;

На площі Свободи російські військові закидали світлошумовими гранатами учасників проукраїнського мітингу та відкрили вогонь в повітря, повідомило місцеве видання «Мост». Кілька світлошумових гранат розірвалися прямо під ногами у людей. Є поранені. Їх забрала швидка; Комітет гуманітарної та інформаційної політики звернувся до Президента Володимир Зеленський щодо позбавлення державних нагород – почесних звань «народний артист України» та «заслужений артист України» : Миколи Баскова, Володимира Бортка, Василя Горелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Кароліни Куєк (Ані Лорак), Світлани Лободи, Таїсії Повалій;

: Миколи Баскова, Володимира Бортка, Василя Горелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Кароліни Куєк (Ані Лорак), Світлани Лободи, Таїсії Повалій; Центр протидії дезінформації повідомляє, що дійсно ЗНО, ДПА, єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у 2022 році скасовані! Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він зазначив, що скасування ЗНО необхідне для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час.

Більшість студентів завершатиме навчальний рік дистанційно. Тимчасово переміщені особи (школярі) мають завершити навчальний рік у тій школі, до якої належать за тимчасовим місцем перебування. Навчання відбувається дистанційно в додатку для відеоконференцій Zoom;

Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він зазначив, що скасування ЗНО необхідне для збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час. Більшість студентів завершатиме навчальний рік дистанційно. Тимчасово переміщені особи (школярі) мають завершити навчальний рік у тій школі, до якої належать за тимчасовим місцем перебування. Навчання відбувається дистанційно в додатку для відеоконференцій Zoom; На обговорення 144-ї Асамблеї Міжпарламентського Союзу (МПС), яка проходить 20-24 березня 2022 року у Нуса Дуа (Індонезія), винесено термінове питання стосовно російської агресії проти України. Українська делегація бере участь у роботі Асамблеї в режимі відеоконференції.

Президент Бюро Форуму жінок-парламентаріїв МПС Леся Василенко наголосила, що міжнародна спільнота, і зокрема Міжпарламентський Союз, має раз і назавжди засудити кричуще порушення міжнародного права, яким є злочинна російська агресія проти України.

За інформацією з офіційних джерел Верховної Ради України