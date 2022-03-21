Ситуація в Україні сьогодні: дані ЗСУ по областях (мапа)

Ситуація в Україні по областях на 21 березня 2022: Новий канал публікує оперативне зведення від Генштабу Збройних сил. Що відомо про вторгнення рф станом на сьогодні та чи вдалося армії окупанта посилити свої позиції? Події в Україні — новини про війну та ситуація по карті областей — далі в матеріалі

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Ситуація в Україні по областям: дані від ЗСУ на 21 березня 2022

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 18.00 21.03.2022 щодо російського вторгнення. Найголовніші тези:

Окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння та військової техніки. За наявною інформацією, у зв’язку з відсутностю надходжень комплектуючих іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації «Уралзавод» та Челябинського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил російської федерації;

Продовжують фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області, група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали в бік кордону з республікою білорусь;

Продовжуючи незаконну діяльність на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, в окремих населених пунктах загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст;

З метою організації так званих «російських гумконвоїв» окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні «гумконвої» до Запорізької області. На території одного з населених пунктів цієї області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки;

У Новій Каховці Херсонської області окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС;

Окрім великих втрат безпосередньо під час бойових дій, фіксується також великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.

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Ситуація в Україні сьогодні: дані ЗСУ по областях (мапа)

Ситуація в Україні по областям — дані від ЗСУ на 21 березня 2022: дивитися онлайн



За даними Генерального штабу Збройних сил України