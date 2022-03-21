Війна в Україні: Андрій Бєдняков розповів про бажання на день народження

Ведучий Нового каналу показав малюнок своєї шестирічної доньки, присвячений Батьківщині

21 березня ведучий другого сезону шоу «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков відзначає ювілей — йому виповнилося 35 років. На жаль, він не може насолодитися святом, адже в Україні триває війна, розв’язана росією.

— Сьогодні мені 35. М’яко скажемо, не так я уявляв свій ювілей. Ну нічого, ще відсвяткуємо. Колись у дитинстві не розумів, чому бажають здоров’я. Мовляв, ну що це таке… здоров’я. Та побажайте хорошого настрою, грошей побільше, щастя зрештою. Здоров’я. Пф, — поділився роздумами Андрій. — Також я не розумів, чому батьки на дні народження бабусі окрім цього «всюдисущого» здоров’я завжди бажали їй мирного неба над головою.

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Бабуся Бєднякова пройшла Другу світову війну, бачила всі її жахи на власні очі. Часто розповідала про це рідним. І лише зараз ведучий Нового каналу зміг зрозуміти, чому побажання миру були настільки важливими для неї.

— «Що означає «мирного неба»? Якесь пусте бажання. Адже війна вже в минулому», — думав маленький Андрійко, уплітаючи найсмачніше в світі бабусине пюре за столом її завжди чистого та затишного дому, — поділився спогадами Андрій. — Як шкода, що про здоров’я та мирне небо починаєш розуміти тоді, коли вже «пізнувато». Коли процес уже запущено. А деякі досі не розуміють. Для них головне — захопити та знищити. Тож у цей день народження хочу побажати МИРНОГО НЕБА нашій Україні, а всім українцям — ЗДОРОВ’Я! Міцного козацького здоров’я! Щоб забезпечувати це небо для нашої країни, відганяючи ворога!

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Також ведучий показав зворушливий малюнок своєї шестирічної доньки Ксенії, на якому зображена її Батьківщина.

— Моє найзаповітніше бажання сьогодні — щоб діти продовжили малювати! Для себе. Для батьків. Для всіх. Вони мають цінувати фразу «мирне небо», а не «можемо повторити». Діти повинні ЖИТИ! — підсумував Бєдняков.