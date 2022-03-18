Війна в Україні: актуальні новини на 18.03.2022

Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 18 березня 2022 року. Читай, що відбувається на двадцять третій день варварського вторгнення Росії на українські території

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Війна в Україні: головні новини станом на 18 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

Все, що може знадобитися у воєнний час. Рекомендації

Війна триває вже двадцять третю добу. Головні новини України станом на 18 березня:

Інформаційний фронт: заблоковано 1500 ворожих ресурсів. Громадяни активно допомагають правоохоронцям протидіяти російським окупантам на інформаційному фронті. За допомогою чат-ботів у Телеграмі користувачі повідомляють про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену пропаганду та дезінформацію.

Нагадаємо: 26 лютого кіберполіція створила телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA – https://t.me/stoprussiachannel та телеграм-бот – https://t.me/stopdrugsbot. Вони допомагають протидіяти проросійській пропаганді та дезінформації шляхом надсилання скарг на небезпечний контент у соцмережах;

Громадяни активно допомагають правоохоронцям протидіяти російським окупантам на інформаційному фронті. За допомогою чат-ботів у Телеграмі користувачі повідомляють про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену пропаганду та дезінформацію. Вони допомагають протидіяти проросійській пропаганді та дезінформації шляхом надсилання скарг на небезпечний контент у соцмережах; Відсьогодні, 18 березня, в Україні знизяться ціни на пальне . Дизпаливо коштуватиме на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр), а бензин – на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр). Про це повідомили в Міністерстві економіки;

. Дизпаливо коштуватиме на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр), а бензин – на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр). Про це повідомили в Міністерстві економіки; Державна міграційна служба України відновила свою роботу. З 15 березня територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, які знаходяться в безпечних районах, де не ведуться активні бойові дії, відновили роботу з прийому та надання адміністративних послуг, зокрема, документів для оформлення ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання. Також міграційна служба здійснюватиме вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки, продовжуватиме строк дії закордонних паспортів та вноситиме відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків, що дає можливість громадянам вільно перетинати кордон;

З 15 березня територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, які знаходяться в безпечних районах, де не ведуться активні бойові дії, відновили роботу з прийому та надання адміністративних послуг, зокрема, документів для оформлення ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання. Також вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки, продовжуватиме строк дії закордонних паспортів та вноситиме відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків, що дає можливість громадянам вільно перетинати кордон; Президент України, Уряд та наші дипломати продовжують активно працювати, аби максимально обмежити можливості Російської Федерації фінансувати війну:

Вчора Конгрес США майже одноголосно підтримав законопроєкт про зупинку нормальних торговельних відносин із Росією та Білоруссю. Канада ввела 35% мита на майже весь російський експорт. США також ввели ембарго на постачання нафти та нафтопродуктів. Аналогічний крок планує зробити й Велика Британія. Україна також вітає вчорашні санкції Японії, Австралії та Нової Зеландії проти російських банків, а також інших фізичних та юридичних осіб з Росії. Ми закликаємо всі країни Євросоюзу, G7 та цивілізованого світу відмовитися від купівлі товарів у Росії та роботи на російському ринку. Ми продовжимо пояснювати тим іноземним компаніям, які досі залишилися на російському ринку, що їх податки спонсорують бомби, спрямовані проти мирних українських міст, жінок та дітей.

Народний депутат України, голова підкомітету з адміністративних послуг та адміністративних процедур Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Лариса Білозір про завершення позачергової сесії ПАРЄ у Страсбурзі:

«У Страсбурзі завершилась позачергова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), головною темою якої стала війна Російської Федерації проти України. Це були важкі, але дуже результативні дні для нашої жіночої дипломатичної делегації. Нам вдалось об’єднати зал ПАРЄ та виключити Росію з цієї міжнародної організації. За таке рішення проголосували депутати з 46 країн Європи! Агресору не місце серед цивілізованих країн!

За інформацією з офіційних джерел Верховної Ради України