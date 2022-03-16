Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 16 березня 2022 року. Читай, що відбувається на двадцять перший день варварського вторгнення Росії на українські території

Війна в Україні: головні новини станом на 16 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

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Війна триває вже двадцять першу добу. Головні новини України станом на 16 березня:

Комітет міністрів Ради Європи вирішив виключити Росію з цієї організації. В ухваленій резолюції зазначається, що агресія РФ проти України є серйозним порушенням її зобов’язань за статтею 3 Статуту Ради Європи;

В ухваленій резолюції зазначається, що агресія РФ проти України є серйозним порушенням її зобов’язань за статтею 3 Статуту Ради Європи; Позиція України на переговорах з РФ цілком конкретна – юридично вивірені гарантії безпеки, припинення вогню та виведення російських військ. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю американському каналу PBS;

У метро Києва поліція затримала російського диверсанта. У його телефоні знайшли фото об’єктів критичної інфраструктури, блокпостів та місць дислокації ЗСУ, а також переписку з російськими абонентами та особистий кабінет платника податків РФ;

Рятувальники попереджають про випадки, коли якісь особи намагаються заволодіти формою ДСНС. Невідомі телефонують до підрозділів і, представляючись родичами співробітника ДСНС, просять надати одяг пожежних як благодійну допомогу.

– Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій! – попереджають у відомстві.

– Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій! – попереджають у відомстві. У Києві затримали священика російського патріархату отця Онуфрія (УПЦ МП). Під час обшуку з’ясувалося, що він співпрацював із спецслужбами РФ;

В Офісі генпрокурора підтвердили, що у Чернігові військовослужбовці ЗС РФ з вогнепальної зброї обстріляли людей, які стояли у черзі за хлібом біля продуктового магазину. Сталося це в одному із спальних мікрорайонів міста. За попередніми даними, загинуло 10 мирних мешканців. Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України);

Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав РФ негайно припинити воєнні дії , які почалися на території України 24 лютого 2022 року;

У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами території ринку загинули троє людей, п’ятьох поранено. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 3,6 тис. кв. м, яка виникла через обстріли торгівельних павільйонів, повідомили в ДСНС;

Російські війська скинули бомбу на Маріупольський драматичний театр, де тисячі мирних жителів з маленькими дітьми ховалися від обстрілів. Наразі невідома кількість загиблих та поранених. За даними Маріупольської міськради, після бомбардування зруйновано центральну частина театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі;

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не розгортатиме своїх сил ні на українській землі, ні в небі. За його словами, союзники бачать смерті та руйнування в Україні, але втручання Альянсу перетвориться на повномасштабну війну між НАТО і Росією;

США цього тижня передадуть Україні оборонну допомогу на $1 млрд. Вона включає 800 систем ППО, 9 тис. протитанкових комплексів, безпілотники, 7 тис. одиниць стрілецької зброї та 20 млн боєприпасів. Також допомога США для України міститиме дрони. Про це повідомив президент Джо Байден.

За матеріалами: https://fakty.com.ua