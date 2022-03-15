Поради: як уберегтися від мародерів під час війни в Україні

Ведуча проєкту «Аферисти у сітях» (Новий канал) закликала людей допомагати одне одному

Після початку повномасштабної війни росії проти України багато людей змушені були кинути свої будинки і поїхати в безпечніше місце — на захід країни або за кордон. На жаль, злодії не дрімають навіть у воєнний час, але якщо вчасно зреагувати, можна убезпечити своє житло від пограбування. Як — розповіла ведуча проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

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— Важлива інформація для тих, хто лишився в містах. Стосується не лише Києва. Багато хто переїхав і «домушники» цим користуються. Вони ходять і ставлять мітки. Начебто ми й раніше це чули, але зараз такий час, коли треба один одному особливо допомагати, — зауважила вона. — Багато хто має вільний час — можна домовитися про чергування. Наприклад, по черзі проходити по дому вранці та ввечері, дивитися, чи є мітки, і знімати їх.

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Самі мітки можуть бути різними. Один з варіантів — розгорнутий по діагоналі килимок. Щоб виглядало, ніби хтось ішов, випадково зачепився та трохи розгорнув килимок. Або наклейки – їх клеять збоку від дверей або біля дзвінка.

— Мітки – системна історія. Це має бути щось однакове – хоч дитячі наклейки, хоч оголошення, хоч підроблені рахунки, — пояснила ведуча Нового каналу. — Пошукайте мітки і позривайте їх — допомагайте один одному. Зараз такий час, коли ми всі маємо стояти один за одного горою. Все буде Україна!