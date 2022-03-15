Суд у Гаазі – позов України проти Росії

24 лютого 2022 року росія за наказом путіна розпочала повномасштабний наступ на Україну. У зв’язку з цим 26 лютого наша держава подала позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі. А 14 березня стало відомо, що Міжнародний суд у Гаазі готовий ухвалити рішення щодо справи України проти росії вже 16 березня. Тому давайте розберемося, яке рішення може винести суд та яке покарання чекатиме на самого путіна.

Який позов подала Україна проти росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі?

Міжнародний суд ООН у Гаазі відкрив справу за позовом України проти росії. У ньому Україна вимагає, щоб суд визнав атаку росії на Україну геноцидом, та щоб росія негайно зупинила розпочаті 24 лютого 2022 року на нашій території військові дії. Після цього Україна вимагатиме репарацій, тобто відшкодування завданої шкоди.

А путіна судять?

Також у Гаазі діє Міжнародний кримінальний суд. Він займається розслідуваннями та судовими провадженнями чотирьох типів міжнародних злочинів: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії. Саме цей суд може довести відповідальність президента росії володимира путіна та іншого керівництва за воєнні злочини або злочини проти людяності в Україні. І прокурор суду Карім Хан уже доручив своїм прокурорам провести розслідування та зібрати докази.

Проте в Міжнародному кримінальному суді не зможуть розглядати агресію росії проти України, бо можливо розслідувати лише агресію, яку вчинили громадяни країни-учасниці статуту щодо країни, яка є стороною Римського статуту. А росія його не ратифікувала. Це можна було б обійти за рішенням Ради безпеки ООН. Але там росія накладатиме вето, принаймні допоки путінський режим залишається при владі. Крім того, у цьому суді не зможуть притягнути до відповідальності тисячі російських військових, які чинять сьогодні ці злочини, – лише їхнє керівництво.

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Як на суді виправдовується росія?

Росія взагалі відмовилася від участі у процесі. Про це Міжнародний суд ООН повідомив посол росії у Нідерландах, так заявила президентка суду і сказала, що шкодує про це рішення, однак відмова росії не зупиняє слухань.

Яке рішення винесе Міжнародний суд ООН у Гаазі?

«Суд винесе ухвалу у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти росії) цієї середи, 16 березня, о 16:00. (Гаага)», – йдеться у повідомленні Міжнародного кримінального суду.

Здогадатися, на чию користь приймуть рішення, неважко. Але давайте все ж почекаємо офіційної інформації.

Хто ж таки покарає путіна?

Швидше за все, головні рішення проти путіна та всіх його злочинів буде виносити спеціально створений трибунал. І міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та провідні юристи-міжнародники презентували декларацію щодо його створення. Це займе час і потребуватиме згуртованості країн, проте це оптимальний шлях, переконані експерти.

– Я думаю, що механізм міжнародного кримінального суду дуже важливий, але він короткотерміновий, так би мовити, тактичний. Тоді як стратегічні рішення мали б прийматися вже у спеціально створеному трибуналі. Російська Федерація багато які інституції не визнає, зокрема юрисдикцію міжнародного кримінального суду. А от трибунал – це вже, так би мовити, вас ніхто не питає, – зазначила голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

Якщо юрисдикція міжнародного кримінального суду має бути визнана росією, то спеціально створений трибунал створюється проти якогось режиму, як, наприклад, нацистського після 1945 року. Відповідно, погодження цього режиму або держави не потрібне.

Тому зараз варто особливо привертати увагу і лідерів Заходу, і їхніх громадян до створення цього трибуналу.

– Це нам допоможе стратегічно зі створенням цього трибуналу, щоб мати історичний результат. І друге питання – це отримання компенсацій: і фінансове відшкодування втрат конкретних цивільних, і держави як такої для відновлення своєї інфраструктури за рахунок ресурсів Російської Федерації. Тому ми маємо розуміти, що цей міжнародний юридичний інструмент для нас важливий з огляду і на відновлення справедливості, і на відновлення держави, яка зазнала значних втрат, – наголошує Ольга Айвазовська.

Аби створити такий трибунал, треба, щоб країни ООН, які підтримують Україну, надали і мандат, і фінансування для його діяльності, ще й забезпечили кадрами.

– За масштабами, за наслідками, за кількістю порушень норм міжнародного права і взагалі за цинізмом ми не можемо говорити, що це стандартна процедура. Всі ці дії вимагають створення окремого трибуналу. Ми як правники теж звернулися до ООН і вимагаємо, щоб було створено окремий трибунал, – зауважила Анна Огренчук, президентка Асоціації правників України.

За матеріалами fakty.com.ua та vikna.tv