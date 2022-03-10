Війна в Україні — головні новини про події в країні станом на 10 березня 2022 року. Читай, що відбувається на п’ятнадцятий день варварського вторгнення Росії на українські території

Війна в Україні: головні новини станом на 10 березня

24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

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Війна триває вже п’ятнадцяту добу. Головні новини України станом на 10 березня:

Уповноважена з прав людини Верховної Ради повідомила, що до будівлі Херсонського СІЗО увірвались російські військові . Вона каже, що ймовірно СІЗО використовуватимуть для утримання наших громадян, яких неправомірно затримали за супротив владі загарбників. Персонал та утриманих осіб евакуювали до окупації;

. Вона каже, що ймовірно СІЗО використовуватимуть для утримання наших громадян, яких неправомірно затримали за супротив владі загарбників. Персонал та утриманих осіб евакуювали до окупації; Японська компанія Hitachi тимчасово призупиняє свою діяльність у Росії. Зазначається, що виняток становитиме продукція та технічна підтримка електричних систем та електрообладнання. Крім цього, компанія виробляла та продавала будівельну техніку, проте продажі на російському ринку становили близько 0,5% від загального виторгу корпорації , повідомляється в прес-релізі компанії. Агентство Kyodo зазначає, що українська влада надіслала лист на адресу керівництва Hitachi з проханням зупинити діяльність у РФ через військову операцію в Україні;

Зазначається, що виняток становитиме продукція та технічна підтримка електричних систем та електрообладнання. Крім цього, компанія виробляла та продавала будівельну техніку, проте продажі на російському ринку становили близько , повідомляється в прес-релізі компанії. Агентство Kyodo зазначає, що українська влада надіслала лист на адресу керівництва Hitachi з проханням зупинити діяльність у РФ через військову операцію в Україні; Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника;

Mondelez International, якій належать такі бренди, як Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, згортає капітальні вкладення та витрати на рекламу в Росії;

Платформа YouTube повністю призупинила всі функції монетизації для російських користувачів. Ідеться, зокрема, про передплату Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат та суперстікери;

Xiaomi, Oppo та Huawei скоротили постачання смартфонів до Росії щонайменше вдвічі, повідомляє видання Financial Times;

Колони з евакуйованими громадянами 10 березня вирушають за маршрутами: Суми – Полтава, Тростянець – Полтава, Краснопілля – Полтава, Маріуполь – Запоріжжя, Волноваха – Покровськ, Ізюм – Лозова, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – Київ.



За матеріалами: https://fakty.com.ua