Хто підтримує Україну? Голлівудські зірки, королева Британії та письменники пожертвували мільйони доларів постраждалим та армії

Голлівудські зірки, письменники та королева підтримують українське військо й постраждалих від війни

Два тижні тому життя кожного українця поділилося на «до» та «після». Українці вступили в героїчну боротьбу з російськими окупантами. Увесь світ допомагає Україні. Зірки виставляють пости зі словами підтримки та збирають гроші для армії й вимушених переселенців. Новий канал розповідає про знаменитостей, які зробили щедрі пожертви на підтримку України.

Леонардо Ді Капріо

Відомий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо має українське коріння. Його бабуся жила в Одесі. Після Жовтневої революції, тікаючи від комуністичного режиму та агресії, вона була змушена емігрувати до Німеччини. Зірка виділив 10 мільйонів доларів на підтримку нашої держави під час війни.

Королева Єлизавета

Королева Великої Британії знає, що таке війна. Вона була підлітком, коли почалася Друга світова. У 1945 році майбутня монархиня вмовила батька доєднатися до військового підрозділу. Вивчившись на водійку, вона стала лейтенанткою Елізабет Віндзор. Велика Британія підтримує Україну, зокрема озброєнням і санкціями проти РФ. А Її Величність зробила щедру пожертву на допомогу Україні, суму якої лишила в таємниці.

Джоан Роулінг

Авторка «Гаррі Поттера» закликала весь світ підтримати постраждалих від війни українських дітей. Зі своєю благодійною організацією Lumos вона збирає кошти та й сама пожертвувала 1 мільйон фунтів стерлінгів на допомогу маленьким українцям.

Міла Куніс і Ештон Кутчер

Американська акторка народилася в Україні, в місті Чернівці. Вона усіляко підтримує батьківщину й разом із чоловіком Ештоном Кутчером почала збір коштів через фонд GoFundMe на потреби біженців. Мета – зібрати 30 мільйонів доларів. 3 мільйони з яких вже пожертвувало подружжя.