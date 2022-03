Як звернутися до Грети Тунберг та закликати до закриття неба над Україною: Інструкція для кожного

Всі українці розуміють, що якщо не припинити війну, то всю Європу чекає велика екологічна катастрофа! Цього не можна допустити! Про це потрібно говорити, кричати на вест світ й дуже важливо – донести до головної еко-активістки Грети Тунберг.

Кожен може зробити свій внесок і звернутися до Грети, щоб вона звернула увагу світової спільноти і нагалосила на необхідності терміново закрити небо над Україною.

Ось що треба зробити, аби Грета нас почула:

1. Скопіюй цей текст та залиш його у коментарях на сторінках Грети та її організації у Facebook.

Dear Greta, planes are bombing our Nuclear Power Stations (Chernobyl for example) which can lead to a numerous nuclear explosions. We all have to prevent the disaster. The majority of people in Europe and USA believe that the time to close the sky over Ukraine is NOW! But the governments and Board of NATO do not hear these voices. We believe your strong voice in support of closing the sky over Ukraine will be heard by millions. So they can push the government to make right decision.

Або, якщо ти добре володієш англійською, напиши власне зверення ло Грети!

Сторінки, на яких потрібно залишити коментарі:

2. Скопіюй цей текст та залиш його у коментарях до останніх декількох постів на сторінці Грети у Instagram:

Demand to close the sky over Ukraine! Planes not just pollute, they kill people of Ukraine now!

Сторінка, на якій потрібно залишити коментарі:

https://www.instagram.com/gretathunberg

3. Напиши цей текст собі у Twitter

Dear @GretaThunberg. Demand to close the sky over Ukraine! Planes not just pollute, they kill people of Ukraine now!

4. Вподобай ці пости в Facebook та Instagram, а також зроби їх перепости собі на сторінки та в сторіз

Фото: Getty Images