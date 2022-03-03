Під час загрози обвалу будівлі, у якій знаходяться люди, важливо знати та дотримуватися правильного алгоритму дій. Саме ним і ділимося.

Обвал вдома: що робити, щоб урятувати життя і залишитися живим. Алгоритм дій

Якнайшвидше покиньте будинок. Не користуйтеся ліфтом. За можливості візьміть документи та гроші. Повідомте інших людей, які знаходяться у будівлі, про загрозу обвалу. Не створюйте тисняви під час евакуації. Відійдіть на безпечну відстань від будівлі. Зупиняйте тих, хто збирається стрибнути з вікон та балконів вище першого поверху.

Пологи в бомбосховищі: як діяти

Евакуація тяжкохворих людей: куди звертатися

Якщо неможливо залишити будівлю:

Займіть найбільш вигідну позицію: отвори дверей, кути, сховайтеся під стіл, місце під балками, каркасами. Тримайтеся подалі від вікон, не виходьте на балкон. За можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.

Фото: IStock