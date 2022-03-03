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Обвал вдома: що робити, щоб урятувати життя і залишитися живим

Обвал вдома: що робити, щоб урятувати життя і залишитися живим

Під час загрози обвалу будівлі, у якій знаходяться люди, важливо знати та дотримуватися правильного алгоритму дій. Саме ним і ділимося.

Обвал вдома: що робити, щоб урятувати життя і залишитися живим.  Алгоритм дій

  1. Якнайшвидше покиньте будинок. Не користуйтеся ліфтом.
  2. За можливості візьміть документи та гроші.
  3. Повідомте інших людей, які знаходяться у будівлі, про загрозу обвалу.
  4. Не створюйте тисняви під час евакуації.
  5. Відійдіть на безпечну відстань від будівлі. Зупиняйте тих, хто збирається стрибнути з вікон та балконів вище першого поверху.

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Якщо неможливо залишити будівлю:

  1. Займіть найбільш вигідну позицію: отвори дверей, кути, сховайтеся під стіл, місце під балками, каркасами.
  2. Тримайтеся подалі від вікон, не виходьте на балкон.
  3. За можливості перекрийте воду, газ, знеструмте приміщення.

Фото: IStock

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