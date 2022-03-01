Вконтакте та Однокласники розблокували в Україні, щоб уникнути інформаційної блокади

В Україні розблокували російську соціальну мережу «ВКонтакте». Таке рішення було прийнято, щоб кожен громадянин міг взяти участь в інформаційній війні у головній соцмережі агресора – Росії. Українців та усіх небайдужих закликають розміщувати фото – і відео про російських полонених і знищеної російської техніки. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час телемарафону.

«Станом на зараз Україна розблокувала “ВКонтакте” спеціально для того, щоб кожен з нас міг зареєструватися у “ВКонтакте” і постити максимальну кількість відео-, фото-, документів всіх тих, хто перебуває зараз в полоні. Також обов’язково треба постити відео того, що робить російська армія в Харкові, Чернігові, всіх наших містах. І дуже важливо в принципі показувати військовополонених і збиту нами російську техніку. Обов’язково треба показувати, як ми воюємо, що ми боремося за свою землю. Для того, щоб росіяни почали нарешті розуміти, що інформаційна блокада почала прориватися», – зазначив Денисенко.

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За його словами, на сьогодні офіційні особи Російської Федерації вперше починають визнавати смерті своїх військових в Україні.

«Більш того, наскільки нам відомо, сьогодні перші мішки з трупами пішли в Росію, і ешелони з пораненими пішли в Росію. Заховати цю історію росіянам вже не вдасться. Нам потрібно, на тлі економічної кризи в Росії, деморалізувати нашого супротивника. Закликаю всіх: реєструйтеся “ВКонтакте”, постіть туди все, що можете і звертайтеся в ті групи, до тих людей, яких ви знаєте, і максимально поширюйте цю інформацію. Немає більшого завдання для цивільного населення зараз, ніж допомога армії і деморалізація ворога. А нічого кращого не деморалізує, ніж показувати, як здаються їхні солдати і як, як горить їх техніка», – сказав Денисенко.

Українці, дійте!