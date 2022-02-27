Актуальні новини України станом на 17:00 27 лютого

Внаслідок російської повітряної атаки на Гостомель був спалений легендарний літак «Мрія», який знаходився на території місцевого аеропорту на стоянці. Цю інформацію підтвердили в державному підприємстві «Укроборонпром», а також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Свій останній політ «Мрія» зробила 5 лютого прилетів в Україну з данського аеропорту Біллунд.

З понеділка усі банки зможуть отримати готівку. Зараз НБУ збирає заявки.

– У нас є перебої з готівкою або в тих регіонах, де банки не працюють у вихідні, або в тих, де фізично небезпечно та інкасатори не виїжджають на вулицю, – сказав голова НБУ Кирилл Шевченко.

Що таке SWIFT та які наслідки матиме відключення Росії

Запущено сервіс допомоги українцям, які втратили домівки після бомбардувань

Противник видихся та кинув останні сили на Київ та Харків. Таку думку висловив під час брифінгу радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– У Харкові противника противника оточили і розгромили. Те саме й у Києві. Тактичний відступ супротивника показує, що і цей його план провалився, – заявив Арестович.

Народний депутат Федір Веніславський каже, що переговори між Україною та Росією можуть розпочатися найближчим часом або, можливо, вже розпочалися.

– Наші делегати точно відстоюватимуть інтереси України і на жодний компроміс щодо територіальної цілісності України не підуть, – каже нардеп.

За його словами, на переговорах Україну представляють співробітники Офісу президента та представники МЗС.

Правила поведінки в зоні бойових дій

Що робити під час обстрілів і залпового вогню

Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило про семикратне перевищення норм поглинутої дози на датчику поруч з об’єктамт зберігання радіоактивних відходів Вектор, Підлісний, Третя черга та Буряківка.

Це свідчить про некоректне використання окупантами систем безпеки та відсутність експертизи для захисту ядерних об’єктів.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій буде інформувати абонентів Київстар про актуальну ситуацію.

СМС-повідомлення надходитимуть з адреси DSNS UKR.

Як убезпечити себе в Києві: сирени, карта укриттів та робота транспорту

Тривожна валіза: Список речей першої необхідності

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип’ять. Лукашенко взяв особисту відповідальність за те, що літаки, вертольоти та ракети не рушать з білоруської території на час проїзду, переговорів та повернення української делегації.

За матерілами fakty.com.ua