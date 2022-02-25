Актуальні новини України станом на 16:00 25 лютого

Росія напала на Україну: читай головні новини про те, що відбувається на території країни, станом на 16:00 25 лютого

У ніч із 23 на 24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.

Як убезпечити себе в Києві: сирени, карта укриттів та робота транспорту

Опубліковано повний список офіційних джерел інформації

Як не стати жертвою дезінформації: 10 порад

Війна триває вже другу добу. Генштаб ЗСУ надав інформацію щодо російського вторгнення. Головні новини України станом на 16:00 25 лютого:

За матеріалами: https://fakty.com.ua