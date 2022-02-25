Актуальні новини України станом на 16:00 25 лютого

Росія напала на Україну: читай головні новини про те, що відбувається на території країни, станом на 16:00 25 лютого
У ніч із 23 на 24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Близько п’ятої ранку країна-агресор завдала ракетних ударів по містах України. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території країни. Особливий правовий режим встановлено на 30 днів із можливістю продовження.
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Війна триває вже другу добу. Генштаб ЗСУ надав інформацію щодо російського вторгнення. Головні новини України станом на 16:00 25 лютого:
- Ситуація на Київщині. Наразі у Київській області залишаються складними напрямки Буча – Гостомель – Ірпінь. Російські окупаційні війська намагаються прорватися останні 4 години. У Бучі вдалося зупинити пересування колони військової техніки, супротивник покинув техніку та відступив.
- На Волинському напрямку активних дій наземних угруповань не відмічено. Авіація противника продовжує демонстраційні дії з території Республіки Білорусь вздовж північної ділянки державного кордону України.
- На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва. Намагаючись зберегти темпи наступу противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань.
- Відмічено висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовськ.
- Втримавши важкі бої підрозділи Об’єднаних сил зупинили просування противника та зберегли свої позиції.
- Міст через річку Сіверський Донець в районі населеного пункту Щастя зруйновано.
- Підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус.
- Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.
- Наша система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки ВКС РФ.
За матеріалами: https://fakty.com.ua