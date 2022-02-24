Росія напала на Україну: головні новини станом на 14:00 24 лютого

Росія напала на Україну: читай головні новини про те, що відбувається на території країни станом на 14:00 24 лютого

В ніч з 23 на 24 лютого російські війська вдерлися на українську територію. Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території України. За матеріалами Факти ICTV, розповідаємо головні новини станом на 14:00 24 лютого:

Окупанти почепили триколор над Каховською ГЕС;

НБУ відкрив рахунок для збору коштів на підтримку української армії;

У зоні ООС взяли у полон російських військових.

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Крім того, Рада Північноатлантичного альянсу зробила заяву щодо нападу Росії на Україну 24 лютого.

— Ми найрішучіше засуджуємо жахливий напад Росії на Україну, який є абсолютно невиправданим і неспровокованим. Наші думки з усіма загиблими та пораненими, з народом України. Ми також засуджуємо Білорусь за те, що вона дозволила цю атаку.