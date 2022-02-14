Мусовий десерт на День Валентина від Алекса Якутова

Рецептом святкового тістечка ділиться експерт реаліті «На ножах»

Здивуйте свого коханого в День святого Валентина та приготуйте мусовий десерт. Тістечка вийдуть ніжними та повітряними. Так, для того щоб їх приготувати, нам варто виділити час, але результат перевершить усі очікування. Рецептом ділиться експерт реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов.

Інгредієнти для мусу:

Вершки 30% – 75 г

Жовток 1 яйця

Цукор – 20 г

Молочний або білий шоколад – 100 г

Вершки для збивання 30% – 200 г

Желатин – 10 г (+ 90 мл води, щоб замочити желатин)

Сирно-цитрусове печиво від Алекса Якутова

Інгредієнти для желе:

Пюре малини – 350 г

Мед – 150 г

Желатин – 15 г (+120 мл, щоб замочити желатин)

Шампанське – 200 г

Інгредієнти для глазурі:

Вода – 150 мл

Цукор – 300 г

Глюкоза – 300 г

Білий шоколад – 300 г

Желатин – 30 г (+ 180 мл води, щоб замочити желатин)

Згущене молоко – 200 г

Харчовий барвник

Голубці зі свининою та чорноморським рачком від Шефа Алекса Якутова

Приготування:

Желе:

У желатин додайте 90 мл холодної води. Залиште, щоб він набряк. Нагрійте пюре та мед до 80 градусів. Додайте набряклий желатин та розмішайте. Влийте шампанське. Відставте.

Глазур:

Замочіть желатин. Паралельно нагрійте воду (150мл) з цукром та глюкозою майже до кипіння. Гаряча вода потрібна, аби цукор розтанув. Змішайте в окремій ємності згущене молоко, білий шоколад та розбухлий желатин. І влийте сюди воду с цукром та глюкозою. Обережно перебийте суміш блендером, щоб не було пухирців. Додайте харчовий барвник, накрийте харчовою плівкою і відставте на кілька годин. Перед використанням розтопіть глазур у мікрохвильовці. Знову перебийте блендером, щоб не було пухирців. Робоча температура – 30 градусів.

Мус:

Нагрійте вершки. Замочіть желатин у воді. Жовток з цукром з’єднайте в окремій ємності. Вилийте туди жовток з цукром. Важливо, щоб температура була не вищою за 82 градуси, аби жовток не згорнувся (бо тоді вийде омлет). Поки все гаряче, додайте в суміш розмочений желатин і розтоплений шоколад. Все перемішайте. Окремо збийте 200 мл вершків. Додайте до попередніх інгредієнтів. У форму у вигляді серця покладіть половину мусу і дайте застигнути в холодильнику. Потім зверху – шар желе, і знову в холод. Зверху – другу половину мусу. Коли десерт застигне, полийте його розтопленою в мікрохвильовці глазур’ю.

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