Шеф Алекс Якутов стане обличчям українського вина

Скуштувати авторський напій від Шефа можна буде зовсім скоро

Поки Новий канал готує до запуску реаліті «На ножах», Алекс Якутов у перервах між зйомками встигає з’їздити до рідного Маріуполя. Але не для того, щоб урятувати черговий заклад громадського харчування, а щоб зайнятися винною справою. Суворий Шеф незабаром представить вино власного виробництва, яке виготовляють в Україні за високими міжнародними стандартами.

Сирно-цитрусове печиво від Алекса Якутова

– Одні дуже хороші хлопці в такий нелегкий час займаються виноробством на сході України. Не бояться вкладати гроші та розвивати економіку в тому регіоні. Дуже пишаюся ними, адже щоб висадити виноградники під Маріуполем, практично біля блокпоста, потрібно мати велику сміливість, – розповідає Шеф. – Перед посадкою винороби відвозили ґрунт на експертизу до Італії, щоб їм підказали, які сорти винограду ідеально йому підходять. Коли зібрали перший урожай та зробили вино, покликали підказати, як покращити напій. Хоча винна справа – не моя основна специфіка, я на ній знаюся. Коли навчався у кулінарній школі в Італії, проходив курси сомельє. Цього разу на виноробні ми займалися купажуванням – змішували різні сорти винограду для покращення якості напою.

Шеф став автором трьох вин.

– Вино «Амароне» з в’яленого винограду одне з моїх найулюбленіших. І оскільки я успішно вплинув на цей купаж, хлопці запропонували надрукувати етикетку з моїм обличчям. Сказали, що вино цілковито відображує мій характер, – ділиться Шеф. – Напій вийшов недешевий, бо має дуже високу якість, і його виготовляють у невеликій кількості. В широкому продажу ви його не знайдете, але зможете скуштувати у мене в ресторані. Думаю, що це лише початок. Незабаром з моїми друзями-виноробами ми продовжимо розвивати винну культуру в Україні.

Голубці зі свининою та чорноморським рачком від Шефа Алекса Якутова

А яку культуру робочих відносин між власниками та командами ресторанів Шеф розвиватиме у збиткових закладах – дивіться навесні 2022 року в реаліті «На ножах» на Новому каналі.