Почта святого Валентина: Признайся в любви в эфире Нового канала!

День усіх закоханих наближається, і в стрічках соціальних мереж з’являється дедалі більше реклами з ідеями подарунків для другої половинки, а місто поступово починає обростати серцями всіх кольорів та форм. І ми вирішили зробити 14 лютого 2022 року по-новому особливим! Протягом тижня, з 7 по 13 лютого, надсилай своє привітання/освідчення в коханні/побажання на нашу Пошту святого Валентина, і в День усіх закоханих ти зможеш побачити його в ефірі Нового каналу!

Напевно, кожному знайомий момент, коли про свої почуття хочеться прокричати на весь світ! Перше, таке важливе освідчення в коханні, або, навпаки, подяка за тривале щастя. А можливо, просто тепле нагадування про те, наскільки важлива для тебе людина, яка дорога. Говорити про свої почуття, безумовно, потрібно щодня, але 14 лютого хочеться зробити це якось по-особливому, чи не так?

І Новий канал цього Дня святого Валентина дає можливість кожному зізнатися у своїх почуттях… просто в ефірі! 14 лютого на Новому каналі з 18:00 до 23:00 транслюватиметься чат-стрічка з привітаннями від глядачів, які потрібно попередньо надіслати на нашу Пошту святого Валентина на сайті.

Коли надсилати: з 7 по 13 лютого

Заповнюючи форму, будьте уважні:

У тексті привітання має бути не більше 80 символів

Фото: не менше 600х600 пікселів

Привітання бажано надсилати українською мовою.

Пошта святого Валентина на Новому каналі – це ексклюзивний шанс освідчитися в коханні через телевізійний екран, тому використовуйте можливість по максимуму! Не соромтеся, зізнавайтеся!

Своє привітання можна надіслати просто зараз ТУТ.