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В інтернеті вдруге стартував новорічний проект «Дивовижна поштівка»

В інтернеті вдруге стартував новорічний проект «Дивовижна поштівка»

Колекція електронних листівок від українських художників створена під патронатом Першої Леді Олени Зеленської

Гасло проекту – «листівки, які поєднують традиції з мистецтвом, сучасні технології з прадавніми символами, а українців одне з одним».

Малюнки для поштівок, як і минулого року, створили українськи художники із різних міст України. Цього разу до фольклорних сюжетів додалися сучасні, – вони зображають, зокрема, «Різдвяний ярмарок», «Китайський новий рік» та навіть «Новорічний Zoom». Всі листівки анімовані та озвучені.

В інтернеті вдруге стартував новорічний проект «Дивовижна поштівка»

Поштівки вже викладені на сайті за посиланням та доступні для надсилання через будь-який месенджер.

– Вам залишається лише підписати і надіслати їх тим, хто для вас важливий – для  цього достатньо зайти на сайт , обрати сюжет, від якого тепло і віриться в дива, і вже за секунду, привітання «оживе» у смартфоні близької людини, – розповіла у своєму Instagram Олена Зеленська.

В інтернеті вдруге стартував новорічний проект «Дивовижна поштівка»

Проект «Дивовижна поштівка» створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Над ним працювала креативна агенція Green Penguin за підтримки телеканалу СТБ.

В інтернеті вдруге стартував новорічний проект «Дивовижна поштівка»

Лише за минулі свята українці, які скористалися сайтом надіслали майже 80 тисяч поштівок.

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