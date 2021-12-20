Ірма Вітовська – про подарунки на Миколая: «Дорогі не приносить»

Акторка розповіла, що син замовив на свято

У серіалі «Молода», який нині знімає Новий канал, Ірма грає успішну, але самотню леді бос. Хоча в житті акторка теж успішна, на відміну від своєї героїні Віри має сім’ю. Вона виховує 10-річного сина Ореста. Ірма розповіла Новому каналу, що хлопець замовив на День святого Миколая.

– Син у мене балуваний, – сміється акторка. – Замовив на Миколая персональний комп’ютер. Ми з чоловіком сказали: «Знаєш, святий Миколай такі дорогі подарунки не приносить. Адже в нього ще багато діток, є й сироти, і всіх треба привітати. Тому давай ми, батьки, подаруємо його на день народження». Бо це вже забаганка, адже в нього є ноутбук. Він придумав скромніший подарунок, пошуком якого нині займаємося.

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А от які подарунки отримує сама акторка?

– На Миколая вже лише дитині кладемо під подушку, – зізнається Ірма. – Хоча він знає, що це не святий Миколай дарує, але грає в цю гру. Найголовніше – грати в неї до кінця (усміхається).

У 2022 році глядачі Нового каналу зможуть насолодитися історією про другу юність і про кохання, якому справді кожен вік підвладний. У центрі сюжету серіалу «Молода» – історія про 40-річну Ольгу, яка хоче розпочати життя з чистого аркуша, але їй заважає вік. У головних ролях – Ольга Жуковцова та Дмитро Архіпов. Також у серіалі грають: Ірма Вітовська, В’ячеслав Довженко, Володимир Ліліцький, Юлія Шугар, Валентин Томусяк.