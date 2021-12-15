Обережно, аферисти! Від імені Нового каналу в українців виманюють інтимну інформацію

У користувачів просять відверті фото, виманюють особисту та інтимну інформацію в обмін на гроші

Новий канал знову атакували аферисти. Невідомі створили фейкову сторінку в Instagram, видаючи себе за SMM- та кастинг-менеджерів каналу. Вони зв’язуються з користувачами Мережі та пропонують пройти соціальне опитування від Нового та компанії Durex з метою «покращення продукції та зв’язку з клієнтами». За участь українцям обіцяють від 2000 гривень.

Як тільки користувач погоджується пройти опитування, фейкові представники Нового каналу та Durex пропонують продовжити спілкування у месенджері Viber. Питання несуть сексуальний характер і націлені на виманювання інтимної та особистої інформації. Обіцяних грошей люди, які проходять опитування, не отримують.

Новий канал закликає українців бути обережними та довіряти лише тій інформації, яка розміщується на його сайті та інших офіційних джерелах.

Нагадаємо, раніше від імені Нового каналу аферисти запрошували українців на неіснуючі спроби. Невідома дівчина, яка називалася кастинг-менеджером, обіцяла участь у телевізійних проектах та паралельно виманювала інтимні фото, особисту інформацію та нецензурно спілкувалася. Новий канал провів внутрішнє розслідування, після якого ми переконалися, що ця дівчина не має жодного стосунку до будь-яких проектів каналу.

– Наразі в нашій команді не працює кастинг-менеджер із таким ім’ям, – пояснює керівник відділу кастингу StarLightMedia Дмитро Оніщенко. – Ми перевірили інформацію по групах кастингів і знайшли коментарі про менеджера Аліну, яка нібито підбирає учасників для проектів Нового каналу. Насправді це аферистка. Деякі користувачі в групах пишуть, що Аліна просила скинути їм інтимні фото та представлялася не лише менеджером Нового каналу, а й адміністратором чату з кастингом у Telegram.

Як перевірити, чи ви справді спілкуєтеся з кастинг-менеджером?

Щоб зрозуміти, спілкуєтеся ви зі справжнім кастинг-менеджером чи аферистом, Дмитро радить звертати увагу на кілька моментів:

Реальний кастинг-менеджер завжди писатиме зі своєї справжньої сторінки. Та не пропонуватиме перейти за посиланням на його сторінку в інших соцмережах. Єдине посилання, яке може надіслати кастинг-менеджер, — на заповнення анкети з інформацією, необхідною проекту.

Кастинг-менеджер повинен чітко відповідати на конкретні запитання щодо проекту: коли стартують зйомки, скільки днів триватимуть, скільки епізодів знімається. Якщо це реальний проект, кастинг-менеджер володіє всією інформацією та може надати його опис. Тому ставте якомога більше запитань — якщо співрозмовник не може на них відповісти, велика ймовірність, що він не має жодного стосунку до каналу.

Перевіряйте інформацію, яку вам надають при розмові. Наприклад, якщо кажуть, що проект, на який вас запрошують, купили в іншого каналу — це легко перевірити в інтернет-пошуковику.

Усю актуальну інформацію щодо кастингів Нового каналу та відповіді на запитання щодо проектів ви можете отримати на офіційній сторінці кастингів: https://www.facebook.com/castingnovy/ чи на сайті Нового каналу https://novy.tv/ua/kasting/

Новому каналу прикро, що хтось, користуючись його іменем, вводить в оману телеглядачів. Будьте пильними та обережними!