Стати прибутковим або закритися: Новий канал знімає реаліті «На ножах»

Рятуватиме ресторани команда професіоналів на чолі з Алексом Якутовим

Найкраща кухня та черга з відвідувачів – про такий бізнес мріють ресторатори. Та інколи замість повної каси отримують чвари між персоналом та порожні столики. Пекельний Шеф Алекс Якутов дасть другий шанс ресторанам, які зазнають краху. Він усуне причини невдач та вирішить міжособистісні проблеми в команді. Допоможе перетворити збиткові заклади на успішний бізнес.

– Відкриття нових закладів та ребрендинг старих – це те, чим я живу багато років, – розповідає Алекс Якутов. – Тільки у звичайному житті роблю це за великі гроші. А в «На ножах» ми з Новим каналом допомагаємо безкоштовно.

Кастинг! Нове кулінарне реаліті для власників ресторанів і кафе! Заповнюй анкету

Пекельний Шеф бачить персонал наскрізь. Усміхнений керівник насправді може виявитися тираном, який морально знищує команду. А шеф-кухар – таким «профі», що йому буде страшно довірити приготування звичайної яєчні.

– У ресторані дуже важлива любов до нього та командна робота, – пояснює Шеф. – Але інколи виходить, як у байці «Лебідь, Щука і Рак». Усі тягнуть заклад у різні боки. Я багато разів бачив, як шеф-кухар-самодур репетує на рівному місці й не може пояснити претензії підлеглим, як офіціантам начхати на роботу, і вони обслуговують гостей «лівою ногою». А тим часом власник не розуміє, чому його бізнес перебуває на межі краху. Коли в команді нерозуміння та сварки, коли ані власник, ані персонал не «відчують» гостя, то ці гості вдруге туди не повернуться. Я вірю, що будь-які професійні навички можна опанувати, але «обличчя» ресторану – його персонал. І якщо між співробітниками йде війна, то страви стануть «зброєю», а відвідувачі – мимовільними учасниками «бойових дій».

За кілька днів, проведених у ресторані, Шеф проаналізує всі проколи та допоможе їх усунути. А заклади матимуть шанс стати успішними. Та лише за умови – бажанні власників визнати свої помилки і розпочати все з чистого аркуша.

– Часто власнику складно працювати з командою різних людей та вести їх до однієї мети. А персоналу нерідко важко озвучити внутрішні проблеми власнику, – розповідає керівниця проекту Яна Федосенко. – Крім того, що Алекс допоможе розібратися в міжособистісних проблемах колективу, він навчить рестораторів правильного функціонування та ефективного використання простору кухні, концепції Zero Waste, екологічного ведення бізнесу, маркетингу. А для кухарів закладів проведе майстер-класи, поділиться з ними нюансами та лайфхаками приготування страв і відкриє безліч інших кулінарних секретів.

Шанс на перетворення зі збиткового закладу на успішний бізнес у першому сезоні реаліті отримали дев’ять українських ресторанів. Як власники ним скористаються, глядачі побачать у 2022 році у проекті «На ножах» на Новому каналі.