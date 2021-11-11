ONUKA та The Maneken створили музику «Українського конструктивізму»

12 листопада 2021 року зірка українського електро-фольку ONUKA та відомий саунд продюсер The Maneken, українсько-данський художник Сергій Святченко та данський балетмейстер Себастіан Клоборг представлять мультимедійний онлайн проєкт «Український конструктивізм».

Українсько-данська творча група презентує кроссекторальне цифрове дійство, що ґрунтується на глибокому дослідженні архітектури та історії України, та привертає увагу до проблеми збереження культурної спадщини.

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«Оскільки феномен конструктивізму в світовому культурному дискурсі репрезентований виключно як російський авангард і російський конструктивізм, головна ідея нашого проєкту – просування українського конструктивізму як культурного бренду та самобутнього елементу національної ідентичності», – коментує співавторка сценарію дійства, історикиня архітектури, дослідниця модернізму та авторка книги «Soviet Modernism. Brutalism. Post-modernism. Buildings and Structures in Ukraine 1955-1991» Євгенія Губкіна.

Сценарій цифрового дійства «Український конструктивізм» Євгенія Губкіна та історик Ярослав Переходько побудували на реальних подіях. В центрі сюжету – спогади про перебування у Харкові на початку 1930-х років Лотти Бейсе ― молодої німецької архітекторки-модерністки з Баугаузу. Саме міжвоєнний період характеризується гострою суперечливістю і низкою трагедій українського народу. Події розгортаються на фоні переходу від «соціалістичного будівництва» часів НЕПу і націонал-комунізму до «форсованої індустріалізації» і тоталітаризму Сталіна. Розквіт авангардних мистецтв, науки, архітектури та підйом національної самосвідомості, характерний для українських «бурхливих двадцятих», обривається з постанням в Радянському Союзі тоталітарної системи.

Амбасадори проєкту Ната Жижченко (Onuka) та Євген Філатов (the Maneken), що відомі своїм експериментальним підходом до звучання та неодноразово представляли Україну на світових майданчиках, створили музику «Українського конструктивізму».

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Автор хореографії – майстер сторітелінгу в танці і балетмейстер Королівського данського балету Себастіан Клоборг. Над декораціями і костюмами, що інтерпретують авангардне мистецтво сцени 1920-х років, працював українсько-данський художник і архітектор, один з найвпливовіших митців в області колажу, Сергій Святченко.

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