Разом можливо все: Starlight Media презентувала плани на 2022-й рік

9 листопада Starlight Media, медіагрупа №1 українського медіаринку, провела День партнера, де зібрала гравців ринку і поділилася своїми планами на 2022-й рік. Все відбулось як на премії EMMY – у суворій відповідності до карантинних обмежень: за умови повної вакцинації і додаткового як гостей, так і команди експрес-тестування при вході, яке забезпечувало доступ на локацію.

Керівники Starlight Media ексклюзивно розповіли про основні новинки шоу та серіалів телеканалів, які чекатимуть глядачів в ефірі наступного року, а також про переваги та нові можливості співпраці для Партнерів групи. CEO Starlight Media Олександр Богуцький, керівник дивізіону «Мовлення» Дмитро Троіцький, керівник дивізіону «Виробництво» Володимир Локотко, виконавча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз, виконавча директорка СТБ Людмила Семчук і виконавча директорка Нового каналу Ольга Задорожня презентували все найкраще, додавши, звісно, найексклюзивніші новини.

«Як лідер медіаринку, ми розуміємо відповідальність не тільки за бізнес-результати, а й за розвиток нашої країни. Телебачення вкотре показало, що у часи найскладніших викликів виконує важливу соціальну роль. Кожного дня наша команда працює заради позитивних змін у суспільстві. Starlight Media – провідний виробник та дистриб’ютор улюблених програм і серіалів мільйонів українців, якість та актуальність якого забезпечує нам лідерство. ICTV – №1 в Україні. СТБ – №1 серед жіночої аудиторії, Новий – №1 серед аудиторії 14-30 та 18-35. М1 та М2 – музичні лідери країни. 2021 року ми виготовили 6700 прем’єрних годин контенту та запустили 50 нових проєктів, були і залишаємось лідерами із розповсюдження соціальної реклами. Ми багато уваги приділяємо висвітленню пандемії Covid-19. Ми впевнені, що особливого значення в часи карантину і небезпеки вірусу набуває партнерство, – одна з найважливіших цінностей Starlight Media. Ми дякуємо усім за довіру і партнерство. Ми закликаємо його продукти розвивати в інтересах глядачів, українців, які щодня включають наші телеканали, щоб отримати тепло друзів, щоб співпереживати і жити життям. Це дуже важливо. І це ми можемо зробити тільки разом, адже безкоштовне телебачення оплачується рекламодавцями.» – сказав Олександр Богуцький.

Беззаперечне лідерство медіагрупи серед глядачів 18-54 у містах 50+ забезпечують її телеканали. ICTV телеканал №1 в країні. СТБ – телеканал №1 серед жіночої аудиторії і лідер зростання серед великих телеканалів. «Новий» – телеканал №1 серед аудиторії 14-30 та 18-35. М1, М2 – музичні лідери України.

Новий канал навесні 2022 року запускає лінійку комедійних серіалів (200 прем’єрних серій) під слоганом «Смійся по-новому» у слоті 18:00, який продовжиться і восени. Серед них – улюблений серіал аудиторії «Будиночок на щастя» та нові багатосерійні серіали. Наприклад, детективна комедія «Полкан» про відносини поліцейського Курочки та пса Полкана, в якого переселилася душа іншого копа. А також дві стрічки про сильних жінок: адаптація серіалу про 40-річну дівчину, яка будує кар’єру та стосунки під виглядом 26-річної. І серіал «Люба» – про мати-одиначку з трьома дітьми, яка раптово отримує у спадщину квартиру та складні стосунки з матір’ю. Крім того, у 2022-у глядач побачить серіал «Леся» – про пошуки кохання з Лесею Нікітюк у головній ролі, багатосерійку про дружбу і любов на висоті десятків тисяч метрів «Високі ставки» і комедійну стрічку про жіночий баскетбол, перемоги, поразки, кохання та розчарування «ДрімТім».

Окрім титанів на кшталт «Хто зверху?» та «Аферисти в сітях», у 2022-му Новий канал запустить вісім нових проєктів. Серед них – реаліті «Пара на мільйон» із Лесею Нікітюк та Романом Міщеряковим — власна розробка для Нового каналу, в якій пари впевнених у собі Insta-дівчат та відлюдькуватих хлопців боротимуться за мільйон гривень та навчатимуться одне в одного нових якостей. А також проєкти, мета яких – покращити сервіс в Україні. Це змагання готельєрів у реаліті «Ревізори на порозі» з улюбленицею глядачів Ганною Жижею. Та проєкт «На ножах», у якому Пекельний Шеф Алекс Якутов допомагатиме рестораторам робити їх заклади успішнішими. У 2022-у Новий канал відправить найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу до Франції – проходити випробування на спритність та кмітливість, шукати ключі та збирати золоті монети в адаптації легендарного формату шоу «Форт Буаяр». І, звісно, у наступному році на глядачів чекають нові сезони проєктів «Пекельна кухня», Improv Live Show та «Де логіка?» з новим ведучим Андрієм Бєдняковим.

Канал продовжить виробляти потужні діджитал-проєкти. Наприклад, «Предметку» та «Предметку. Пост-шоу» з ведучим Сергієм Нікітюком, а також краш-тести з учасниками реаліті, що супроводжують ТВ-сезон. Крім того, на глядачів чекають і діджитал-проєкти, які не мають відношення до ТБ – веб-серіал, нове шоу на YouTube та серіал у ТікТок.

Оголошені плани на 2022 рік чіткі і впевнені. ICTV покаже гучні прем’єри та продовження улюблених проєктів глядачів. При чому невідкладно, вже 29 листопада канал сколихне Україну масштабним запуском гри «Хто хоче стати мільйонером?». Її вестиме народний артист України Стас Боклан. Як завжди, своїм гумором українців веселитимуть актори «Дизель Шоу», які, після історичної перемоги за увагу глядачів у новорічну ніч, готують ще яскравіше шоу на зустріч 2022, і представлять нову програму. Також серед новинок ICTV – захоплюючі серіали. Вперше в своїй історії телеканал вийшов у відкрите море, щоб зняти серіал про пригоди патрульних поліцейських на воді під назвою «Морська поліція. Чорноморськ». Наступного року ICTV покаже мінісеріал «Штурм» про українських спецпризначенців. У жанрі іронічного детективу глядачів каналу розважать продовження серіалів «Дільничний з ДВРЗ», «Коп з минулого» і прем’єра «Гарячі копи». Також канал готує гостросюжетний екшн з бандитськими розбірками «Круті міри».

Оновлення чекають і на новинні проєкти. Незабаром «Ранок у великому місті» здивує віртуальною студією – картинка стане живішою, а інформаційна частина доповниться цікавими візуальними рішеннями.

СТБ, телеканал великих шоу і незабутніх історій, надихаючих реаліті та серіалів-подій, на 2022 рік готує багато різножанрових прем‘єр. Після повернення в ефір восени легендарне шоу «Україна має талант» б’є рекорди не лише в ефірі, а й в інтернеті, ставши ТОП-продуктом жовтня українського телебачення із часткою 17,6%. У наступному році відбудеться ще одне повернення легенди – вокального шоу «Х-фактор». А також – прем’єра грандіозного танцювального проєкту. Найкращі танцівники та танцівниці країни знову зберуться на СТБ, щоб боротися за звання найсильнішого. Роботу над танцювальним шоу вже розпочато і телеканал оголошує про старт кастингу.

Найромантичніше реаліті країни продовжить дарувати глядачкам неймовірні побачення щоп‘ятниці – СТБ знімає 12-й сезон надзвичайного і успішного проєкту «Холостяк». Навесні шукати любов разом з СТБ буде 32-річний Алекс Топольський, українець за походженням, який вже 10 років живе в Америці і створив там успішний бізнес. У 2022 році СТБ продовжуватиме лінійку реаліті, які допомагають глядачкам змінити своє життя. До успішних проєктів «Супермама», «Супербабуся» і «Хата на тата» доєднається новинка сезону – реаліті «Щасливі за сім днів» про вражаючі перетворення життя героїнь, яких вони будуть досягати всього за тиждень.

На 2022 рік СТБ знімає цілу низку вражаючих серіальних проєктів. І серед них – легендарна костюмована мелодрама «Кріпосна», яка продовжить підкорювати не тільки серця українців, а й увесь світ – СТБ вже знімає четвертий сезон серіалу. Події відбуватимуться за 23 роки від початку подій першого сезону, а в центрі уваги опиняться діти головних пар серіалу.

Телеканали М1 та М2 також підготували багато цікавинок. 28 квітня у Київському Палаці спорту відбудеться Церемонія нагородження премії “M1 Music Awards”. M1 Music Awards – це фантастичне музичне шоу, аналогів якому в Україні немає. Масштабна подія, в організації якої задіяно близько 2000 працівників. Шоу, яке збирає у Палаці спорту 10 тисяч осіб. П’ятірки кандидатів на статуетки в кожній категорії визначатимуться за два роки: 2020-й і 2021-й.

М2 планує вже вшосте провести “Хіт-конвеєр” – конкурс україномовної пісні, покликаний відкрити нові імена в музиці. За п’ять сезонів проєкт відкрив близько 70 нових імен, які вже стали частиною музичної індустрії України. Головний приз вартий запеклої боротьби – потужний пакет розкрутки, в який входять зйомки професійного кліпу та його ротація на каналах М1 і М2.

У 2022 році телеканали планують розширити лінійку хіт-парадів, програм розважального та інформаційного характеру.

Starlight Media – медіагрупа №1 в Україні, яка змінює суспільство і країну на краще. Наші телеканали люблять глядачі, разом із нами можливо все!

Про компанію

StarLight Media — українська компанія-лідер як з виробництва та дистрибуції контенту, так і з телеперегляду за підсумками 2020 року, її частка ринку за аудиторією становить 26%(1). Об’єднує телеканали ICTV, СТБ, Новий канал, ICTV Ukraine, ОЦЕ, М1 та М2. Щодня проєкти групи дивляться понад 12 млн глядачів. За місяць аудиторія становить 26,9 млн українців(2).

1 Тут і далі використовуються дані ІТК щодо дослідження ТВ-аудиторії, здійснені ТОВ «НІЛЬСЕН МЕДІА ЮКРЕЙН». Використовується показник Shr%. Дані розраховані за 2021 рік для аудиторії 18-54, вибірка «50 тис. +», якщо прямо не вказано інше .

2 Використовуються дані ІТК щодо дослідження ТВ-аудиторії здійснені ТОВ «НІЛЬСЕН МЕДІА ЮКРЕЙН». Використовується показник Cov%. Дані розраховані за 2021 рік для аудиторії 4+ вибірка вся Україна.

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