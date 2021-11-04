Донька Олександра Педана побувала на вибуху на газовій станції

У рамках соціального проекту «УніверCheck» Педан разом із донькою Лерою потрапив до VR-лабораторії Сумського державного університету

Обличчя Нового каналу, ведучий реаліті «Екси» та Improv Live Show, сучасний тато Олександр Педан знімає освітнє тревел-шоу. У рамках соціального проекту «УніверCheck» він разом із 16-річною донькою Лерою їздить по університетах України. Показує студентське життя міста, гуртожитки, аудиторії та дізнається особливості найкращих вишів. Усе для того, щоб показати українцям правду про навчальні заклади, облегшити вибір абітурієнтам і допомогти власній доньці визначитись із місцем навчання після школи.

– Нещодавно ми відвідали СумДУ (Сумський державний університет), – розповідає Лера Педан. – Він дуже сподобався атмосферою. Приваблює, що там навчається багато іноземних студентів. Це гарний показник та плюс для універу. Саме місто – камерне та спокійне, що не надто характерно для мене. Але там симпатично! Гуляти було цікаво, бо на кожному кроці зустрічаються пам’ятки архітектури та історичні місця.

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Олександр Педан зізнається, що перед поїздкою в Суми було багато запитань.

– Незвично бачити Сумський державний університет у топі рейтингів університетів України. У 2021 році він навіть посів перше місце в одному з них. Тож ми поїхали дізнатися, в чому там прикол, – каже ведучий. – Були приємно здивовані! Університет дуже прогресивний. Уявіть собі у виші VR-лабораторію! Чотири студенти знаходяться у віртуальній реальності, а решта групи спостерігає за ними через монітори, і через мікрофон радять, що робити. Там такі ситуації моделюють! Лера, наприклад, побувала на вибуху на газовій станції. Студенти намагалися «розрулити» цю аварію.

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Для журналістів в університеті обладнана спеціальна студія з зеленою циклорамою. Можна онлайн міняти тло для ведучих. А ще там записують свої лекції викладачі. Стихія Педана – спорт. І ця сфера в університеті теж здивувала!

– Я зіграв у волейбол на майданчику для пляжного волейболу з підігрівом. Такого в Україні ще не бачив, – розповідає ведучий Нового каналу. – Найголовніше, що в них – підприємницький підхід. Університет не просто на державних дотаціях. У науковців є мільйонні контракти з китайцями, корейцями. А ще хороший приклад – університетська клініка. Вона не лише приймає студентів і викладачів безкоштовно, а ще й працює як приватна клініка з якісним медобслуговуванням. Коли ми завітали, там були черги. Є центр вакцинації від коронавірусу. Одним словом, Сумський університет щиро здивував!

Перші випуски проекту можна буде побачити на YouTube-каналі Олександра Педана у березні 2022 року. Стежте за нашими новинами, щоб дізнатися ще більше подробиць про університети України.