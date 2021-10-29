Чудовиська з кіно та дядько-міліціонер: чого боялися в дитинстві ведучі Нового каналу

Напередодні Хелловіна Наталія Єжова, Олена-Крістіна Лебідь та Рома Міщеряков розповіли про свої фобії

Кожен з нас хоча б раз у житті відчував страх. Хтось боїться висоти, хтось — темряви, хтось — замкнутих просторів, а хтось — і взагалі скупчення отворів круглої форми. Не чужі фобії й медійним людям. Які страхи були в дитинстві, напередодні Хелловіна розповіли ведучі Нового каналу.

Чудовиська з фільмів жахів

Коли ведуча та психологиня проекту «Екси» Наталія Єжова була маленькою, її вражали фільми жахів.

— У мене в дитинстві був дуже сильний страх: якщо уявляти чудовиськ, яких побачила десь у кіно, то всі вони матеріалізуються й ходитимуть за мною. Це була параноя. Коли я вперше побачила фільм жахів, і там були схожі чудовиська, яких уявляла в дитинстві, дуже-дуже довго боялася їздити в ліфті сама. Мені здавалося, що ці персонажі нападуть просто там, — зізналася Наталя. — І що більше я намагалася не уявляти, то більше думки мене переслідували. Подорослішавши, зрозуміла, що жодні чудовиська з жахів не з’являться переді мною, але про фокус уваги на своєму бажанні дізналася більше. Якщо ми про щось мріємо, фокусуємося на цьому, воно збувається. Якщо ми фокусуємося на тому, чого не хочемо, то ця картинка теж ходить за нами. Намагайтеся пам’ятати те, що справді хочете притягнути у своє життя.

Різкі моменти у фільмах

Страхи учасника Improv Live Show та ведучого реаліті «Пара на мільйон» Роми Міщерякова також пов’язані з фільмами. Але з ними він не попрощався й у дорослому житті.

— Мене лякають різкі моменти у фільмах жахів: ненавиджу, коли десь різко відчиняються двері чи хтось різко звідкись вистрибує. Можу навіть підскочити на місці! – зізнався ведучий Нового каналу. — А от фільми, зняті, наприклад, за книгами Стівена Кінга, в яких є захоплюючий сюжет і з героєм відбувається щось цікаве, є якась лінія, окрім жахів, мені подобаються.

Дядько-міліціонер

А ось страхи грози всіх шахраїв – ведучої «Аферистів в сітях» Олени-Крістіни Лебідь – були цілком приземленими.

— У дитинстві я боялася не казкових персонажів, а дядька-міліціонера. Мій батько працював прокурором, тому я розуміла, що це «хлопці» суворі, і їх треба боятися, – розповіла Олена-Крістіна. — А зараз мій найбільший страх — комарі. Не сказала б, що це справжня фобія, але на дух їх не переношу.

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