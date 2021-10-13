«Там дуже багато зневірених людей»: психологиня Наталя Єжова – про те, чи можна дивитися «Гру в кальмара» дітям

Психологиня і ведуча реаліті «Екси» на Новому каналі розповіла про свої враження щодо популярного серіалу «Гра в кальмара»

За словами Наталі, їй стало дуже цікаво подивитися цей серіал, адже вона бачила, що в соцмережах усі його обговорюють. Тож психологиня приготувала вечерю, вимкнула світло та сіла дивитися серіал з чоловіком в очікуванні приємних емоцій. Та вже під час першої серії стало зрозуміло, що це зовсім не те, на що сподівалася ведуча Нового каналу.

– Я очікувала, що це буде якась романтика, кохання, детектив. Та коли побачила, що там так багато крові, зневірених людей, які заради грошей готові пожертвувати своїм життям та використати свій «останній шанс» вижити, мене це все дуже вразило. Тому я подивилась тільки першу серію і більше не стала влаштовувати такі романтичні вечори з чоловіком, – поділилася Наталя Єжова.

Якщо вже й психологиня не змогла подивитися більше однієї серії, то що казати про дітей та підлітків. До речі, їм Наталя теж рекомендує утриматися від перегляду.

– Там описана така ситуація: якщо ти в боргах і загубив надію на краще життя, то просто йти грати та віддавай своє життя. Наче подають дітям такий саме приклад та програмують їх на подібні дії. Насправді ж, це не так, варіантів виходу безліч, і не варто навчати дітей такого, як в серіалі. До того ж, у «Грі в кальмара» справді дуже багато крові, тому це може відобразитися на чуттєвих, вразливих людях. І потім проявлятись у паніці, тривозі, нічних кошмарах, – розповідає психологиня.

Але, звісно, якщо вам чи вашим дітям дуже кортить подивитися цей трендовий серіал, Наталя пропонує вдатися до однієї хитрості.

– Можете зробити, як моя молодша донька Кіра. Подивитися спочатку, як знімали серіал, побачити, що кров і вбивства не справжні. Обрости, так скажемо, психологічною бронею, а потім вже дивитись його без впливу на психіку, – радить Наталя Єжова.

Додамо, що деякі країни занепокоєні популярністю серіалу. Наприклад, у британських школах дітям на перервах забороняють відтворювати ігри з «Гри в кальмара». Дійшло до того, що адміністрація розіслала батькам листи, в яких попереджає про санкції стосовно школярів, які дивилися трендовий серіал. Причиною стало те, що, наприклад, в Ілфордській школі діти почали «стріляти» в тих, хто програє в іграх на дитячому майданчику.

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