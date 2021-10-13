«Мамо, там нікого не вбили»: враження про «Гра в кальмара» від доньок Олександра Педана та Наталі Єжової

«Гра в кальмара» – серіал, який зараз дивляться майже всі. Особливо це стосується підлітків та дітей, адже кінокартину обговорюють у школах, університетах та соцмережах. Новий канал поцікавився у зіркових дітей їхнім враженням від серіалу.

Наприклад, ведуча та психологиня Нового каналу Наталя Єжова не рекомендувала своїм донькам дивитись цей серіал, адже там багато крові, жорстокості та неправильні життєві уроки. Проте молодша дочка Кіра (9 років) знала, з якого боку підійти до справи.

– Вона розшифровує всі фільми жахів, тобто дивиться, як це все знімали. Тому Кіра спочатку одразу ж переглянула трейлер, як створювали «Гру в кальмара», і побачила, що там подушечки з фарбою зашивають під одяг, і коли в героїв стріляють, то подушечки рвуться. І вона мені каже: «Мамо, там нікого не вбили, не хвилюйся, це не кров». Тобто виходить, це якийсь її психологічний захист – дивиться фільм, але думає, що це просто зйомки. Моя донечка (сміється), – розповіла Наталя Єжова.

А от її старша донька Карина (11 років) серіал дивитися не стала. Дівчинці вистачило і багатьох відео в TikTok, які й так детально описують події у стрічці.

Донька Олександра Педана Лєра зробила інакше. Дівчина подивилася серіал одразу, щойно побачила інформацію про нього в соцмережах, вона не стала чекати на відгуки друзів.

– Одночасно зі мною «Гру в кальмара» подивились і мої друзі, знайомі. Серіал став однією з головних тем у школі, на курсах. До того ж, його зараз активно обговорюють у соцмережах, тому можна бути в тренді всяких фішок. Якщо чесно, я подивилася, бо серіал популярний, його дивляться всі. Він мені сподобався своїм сюжетом та акторським складом, – розповіла Лєра Педан.

Можна зробити для себе висновок, що серіал «Гра в кальмара» став таким популярним через масовість. Адже якщо щось трендове переглянув твій друг, то й ти подивишся, щоб бути «в темі» та не відставати від друзів.

А от чи можна дивитись серіал «Гра в кальмара» дітям та підліткам? Читай думку психологині Наталі Єжової.

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