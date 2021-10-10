Вправлялися з ножами та перемагали фобії: завершилися зйомки фільму «Смак свободи» з Ірмою Вітовською

Творці фільму «Смак свободи» з Ірмою Вітовською, Іриною Кудашовою, Шефом «Пекельної кухні» (Новий канал) Алексом Якутовим, переможницею «Євробачення» Джамалою, ведучою реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Аллою Костромічовою та фіналісткою «Супермоделі по– українськи» Вікою Маремухою перейшли у стадію постпродакшна

Два місяці зйомок на понад 20-ти різних локаціях Києва і Львова, десятки талановитих акторів та українських зірок – і компанія Ganza Film зняла перший український фільм про кухню «Смак свободи». Попереду – місяці монтажу та написання авторської музики до кінострічки. Все для того, щоб порадувати глядачів атмосферною й чарівною історією про кулінарну спадщину невістки Івана Франка Ольги. Вона написала книгу «Перша українська загально-практична кухня», навколо якої й розгортається сюжет.

Шеф «Пекельної кухні», Іра Кудашова та Ірма Вітовська – у драматичній комедії «Смак свободи»

Зірковий каст! Шеф «Пекельної кухні» зіграє у фільмі з Джамалою і Аллою Костромічовою

– Зйомки видалися дуже цікавими та насиченими. Іноді було складно щодо темпу і режиму, тому що в нашій історії багато нічних сюжетів. Більша частина зйомок проходила у Львові. Тільки в один день довелося переграти плани через погоду, але розуміючи, яким дощовим буває місто Лева, вважаю, що нам і так дуже пощастило, – розповіла сценаристка та креативна продюсерка фільму Олена Моренцова-Шулик Новому каналу.

Найскладнішим був блок, який знімали в ресторанній кухні – її художники-постановники будували з нуля.

– Знімати кухню було найскладніше. Я трохи недооцінив складність постановки, кулінарія – досить спеціалізована історія, треба знати її зсередини, адже ми відновлювали вишукані страви високої кухні. Це знімалося дуже довго й деталізовано, – додав режисер фільму Олександр Березань.

Кулінарні сцени обіцяють бути вражаючими, адже під час зйомок було використано понад 400 кілограмів продуктів, 110 літрів (приблизно 314 порцій) борщу з моченими яблуками, 400 яєць, 360 вушок з білими грибами і чорносливом, 70 літрів бурякового квасу, 50 кілограмів борошна. А за достовірність відповідала історична кулінарна консультантка зі Львова Маріанна Душар (PaniStefa) – вона допомагала опрацьовувати автентичні рецепти з книги для різних сюжетних ліній. Актори також готувалися до кулінарного блоку – навчалися професійних кулінарних рухів. І це ще не все!

– Найдорожче обійшлася фуа-гра і морські гребінці в меню ресторану. З екзотичних продуктів у нас були коники українського виробництва, яких нам порадив Пекельний Шеф Алекс Якутов, – розповіла Новому каналу фуд-стиліст Юлія Ільченко. – Над сценами з їжею працювали три фуд-стилісти і три кухарі. Було порізано вісім пальців і переможена одна фобія вогню!

«Смак свободи» – фільм про молоду дівчину-кухаря Варвару (Ірина Кудашова), яка втратила роботу, тому що її висока кухня нікому не потрібна в придорожньому кафе. Вона втекла на захід країни. Несподівана знахідка – книга Ольги Франко (Ірма Вітовська) – змінила її життя назавжди. Любов до традицій української культури, що прокинулася в ній, допомогла дівчині здійснити сміливу мрію.

До речі, генеральним медіапартнером кінострічки «Смак свободи» став Новий канал, а тому у 2022 році, на який запланований вихід фільму, його можна буде побачити не лише в кінотеатрах, а й ексклюзивно на Новому каналі.