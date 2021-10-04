Відома українська акторка знайшла молодого бойфренда й помолодшала на 14 років

Пару помітили на знімальному майданчику серіалу Нового каналу

Новий канал і Art Forms Production знімають новий серіал з робочою назвою «Юна». У центрі сюжету – історія про жінку, яка хоче розпочати життя з чистого аркуша, але їй заважає вік.

Життя 40-річної Ольги було безхмарним, поки заради молодої коханки її не залишив чоловік. Все б нічого, та всі сімейні заощадження колишній спустив на азартні ігри, залишивши жінку по вуха в боргах. Життєві обставини змушують Ольгу повернутися до роботи, яку вона давно кинула заради сім’ї. Вона намагається перезапустити свою кар’єру у видавничій справі. На кількох співбесідах їй відмовляють через вік. Усе змінює випадкова зустріч із 26-річним хлопцем Дімою, який приймає Ольгу за однолітку. Тоді героїня вирішує переписати біографію, «скинувши» 14 років, і розпочати нове, юне життя.

– Коли побачила сценарій, зрозуміла, що цей серіал про мене, – розповідає актриса «Жіночого Кварталу» Ольга Жуковцова, яка грає 40-річну героїню. – Нещодавно знайомий хлопець запитав, скільки мені років. Відповіла, що 38. Він отетерів, що така доросла і так молодо виглядаю. А я йому кажу: «Знаєш, навіщо дана своїм подругам? Щоб вони не боялися дорослішати». У мене багато друзів, які молодші років на 10. Та в нас із героїнею є деякі відмінності. Кіношна Ольга почувається незручно, тому що відчуває різницю у віці. А я ні.

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Завдяки новій біографії Ользі вдається отримати бажану роботу. Тепер їй доведеться адаптуватися в юному віці, на новому робочому місці й не забути про своє реальне життя 40-річної жінки. А також постаратися не втратити голову у стосунках із молодим кавалером Дмитром, якого грає Дмитро Архіпов.

– Мені близька історія персонажа, втім, як і тема ейджизму, яку піднімає серіал, – розповідає актор. – Мій тато – дуже хороший фахівець, але через вік його не беруть на роботу. І для мене це незрозуміло. Адже якщо ти професіонал, яка різниця, скільки тобі років.

Також у серіалі грають: Ірма Вітовська, В’ячеслав Довженко, Володимир Ліліцький, Юлія Шугар, Валентин Томусяк.

У 2022 році глядачі Нового каналу зможуть насолодитися історією про другу юність і про кохання, якому справді кожен вік підвладний.