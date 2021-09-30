Michelle Andrade отримала травму

Співачка і ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) три тижні ходитиме в гіпсі

За 10 років зйомок тревел-шоу «Орел & Решка» бувало всяке – крадіжки, отруєння, аварії… Та у 2021 році ведучі вперше подорожують з переломами. Спочатку ногу зламав Антон Зайцев із сезону «Чудеса світу», а потім травму отримала співачка і ведуча «Землян» Michelle Andrade.

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– По прильоту до Естонії в команди сезону «Земляни» був вихідний, ведучі відпочивали. Michelle вирішила покататися на електросамокаті. Покаталася… Далі події розгорталися вже в лікарні: рентген, гіпс. Але зйомки не зупиняються. Не хвилюйтеся, команда максимально підтримує дівчину! Раніше Антона на руках носили, досвід є, – розповіла команда тревел-шоу «Орел&Решка», яке щосуботи показує Новий канал.

Незважаючи на дискомфорт, дівчина не впадає у відчай, хоча кілька випусків їй доведеться провести із загіпсованою рукою.

– Це перший перелом у моєму житті! Але все буде добре. Три тижні – і зможу зняти гіпс, – зазначила Michelle Andrade.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!