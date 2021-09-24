Фото самых ярких и сложных косплеев на Comic Con Ukraine 2021: Ґеральт из Ривии, Хищник и другие (ФОТО)

Фото найяскравіших косплеїв на Comic Con Ukraine 2021: Ґеральт із Рівії, Хижак та інші (ФОТО)
На початку вересня всі українські ґіки зібралися на головному святі попкультури Comic Con Ukraine 2021. Безперечно, однією з головних частин фестивалю стало масштабне косплей-змагання в трьох категоріях: одиночне, парне та групове дефіле. У яких героїв перевтілилися переможці та учасники, розповідаємо в цій статті.
Гран-Прі Comic Con Ukraine
Гран-Прі Comic Con Ukraine 2021 у номінації «Косплей-шоу» отримала пара artgorn0.0 та wolfncatcosplay, що бездоганно перевтілилася в героїв легендарної відеогри The Witcher — Ґеральта з Рівії та Цірі.
– Дякуємо Comic Con Ukraine за можливість показати наші труди, волонтерам — за допомогу й охорону, а суддям — за гідну оцінку поту, сил і мощі, що ми намагалися вкласти в образи! Це найвища нагорода, честь і задоволення перемогти на величезному фестивалі України! Шалена подяка всім, хто топив за нас — усі ці крики під час виступу, усі теплі повідомлення й похвали. Відчувати таку віддачу — немов перемогти 2 рази! Дякуємо!», — поділилися враженнями косплеєри в соціальних мережах.
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Одиночне косплей-дефіле
Перше місце в одиночному дефіле здобув robiko_show, який примірив на себе образ головного героя серії фантастичних фільмів «Хижак» — власне, самого воїна-прибульця Хижака.
– Дякую за те, що оцінили мій труд! Дуже приємно, коли судді фестивалю добре розуміються на цій справі й розуміють, скільки кропіткої праці стоїть за красивою картинкою костюму! Ще раз дякую!», — описав свої враження переможець в Instagram.
Друге місце в цій же номінації виборола майстриня з виробництва ляльок mama_lena_kolibri. Вона прийшла на Comic Con Ukraine 2021 разом із сином та втілила на шоу образ пандаренки з культової відеогри World of Warcraft: Mists of Pandaria.
– Ми дуже раді й дуже втомилися. Поки немає сил на багато великих постів із купами фоток. Величезна подяка всім, хто допомагав. Окремий респект команді фестивалю, — озвучила свої думки після фестивалю косплеєрка.
nelly_laufeyson, яка перевтілилась у героїню легендарної ігрової франшизи про вампірів Castlevania, посіла на фестивалі третє місце.
Парне косплей-дефіле
Пальму першості в парному косплей-дефіле дістали der_siebte_himmel та cheshire_13_cat. Вони перевтілилися в персонажок книги відомого японського ілюстратора Sakizo Alice’s World.
«Спасибі за чудові два дні фестивалю. На жаль, бачила мало, але вражень мені особисто вистачить на рік уперед», — поділилася в соцмережах cheshire_13_cat.
На другому місці — okami_tenno та foxy_nikss, які показали феєричні образи героїв відеогри Revelation Online.
«У цьому році Comic Con Ukraine був дуже особливим — перша прийнята заявка, перший виступ на сцені, перша перемога», — розказала в соцмережах okami_tenno.
На третьому — saiwestwood та makmaku. Вони перевтілилися на сцені фестивалю в героїв однієї з найпопулярніших сьогодні відеоігор Genshin Impact Сяо й Ху Тао.
Групове косплей-дефіле
Лідерами в груповому косплей-дефіле стали ironic_blue. Вони показали персонажів мультсеріалу Avatar: The Last Airbender. Друге місце посіли _moincosplay_, liora_bastet, _helg_eiyny_, satoricoser, just_sad_cookie_, bratets_volk, nior_dewart, navernoe.rin, aveanemia та hebi_so. Вони примірили на себе образи з манги Tokyo Revengers про Такеміті, який вирішує змінити майбутнє своїх близьких. Третє — max._.malik, nic.rathven та _teo_braun_, що перевтілилися в персонажів Freak Show.
Окрім призерів змагання, на території Арт-Завода «Платформа» можна було побачити безліч яскравих видовищних косплеїв. Серед них:
- подружня пара Liorra, Matagot, яка прийшла в образах Іріс та Ольгерда фон Еверек із доповнення «Кам’яні серця» гри The Witcher 3: Hearts of Stone;
- Ken Denton, який перевтілився в робота на ім’я Chappie;
- Oswldness, що став Карлом Гейзенбергом із відеогри Resident Evil Village;
- marceline_makeup_queen, яка перевтілилась у королеву вампірів Марселін із мультиплікаційного серіалу «Час пригод», та багато інших.
Впевнені, що на Comic Con Ukraine 2022 ми побачимо ще більше неймовірних деталізованих косплеїв. Що ж, чекаємо з нетерпінням!
Фото: Кирилл Емцов, Ольга Терских