Фото самых ярких и сложных косплеев на Comic Con Ukraine 2021: Ґеральт из Ривии, Хищник и другие (ФОТО)

На початку вересня всі українські ґіки зібралися на головному святі попкультури Comic Con Ukraine 2021. Безперечно, однією з головних частин фестивалю стало масштабне косплей-змагання в трьох категоріях: одиночне, парне та групове дефіле. У яких героїв перевтілилися переможці та учасники, розповідаємо в цій статті.

Гран-Прі Comic Con Ukraine

Гран-Прі Comic Con Ukraine 2021 у номінації «Косплей-шоу» отримала пара artgorn0.0 та wolfncatcosplay, що бездоганно перевтілилася в героїв легендарної відеогри The Witcher — Ґеральта з Рівії та Цірі.

– Дякуємо Comic Con Ukraine за можливість показати наші труди, волонтерам — за допомогу й охорону, а суддям — за гідну оцінку поту, сил і мощі, що ми намагалися вкласти в образи! Це найвища нагорода, честь і задоволення перемогти на величезному фестивалі України! Шалена подяка всім, хто топив за нас — усі ці крики під час виступу, усі теплі повідомлення й похвали. Відчувати таку віддачу — немов перемогти 2 рази! Дякуємо!», — поділилися враженнями косплеєри в соціальних мережах.

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Одиночне косплей-дефіле

Перше місце в одиночному дефіле здобув robiko_show, який примірив на себе образ головного героя серії фантастичних фільмів «Хижак» — власне, самого воїна-прибульця Хижака.

– Дякую за те, що оцінили мій труд! Дуже приємно, коли судді фестивалю добре розуміються на цій справі й розуміють, скільки кропіткої праці стоїть за красивою картинкою костюму! Ще раз дякую!», — описав свої враження переможець в Instagram.

Друге місце в цій же номінації виборола майстриня з виробництва ляльок mama_lena_kolibri. Вона прийшла на Comic Con Ukraine 2021 разом із сином та втілила на шоу образ пандаренки з культової відеогри World of Warcraft: Mists of Pandaria.

– Ми дуже раді й дуже втомилися. Поки немає сил на багато великих постів із купами фоток. Величезна подяка всім, хто допомагав. Окремий респект команді фестивалю, — озвучила свої думки після фестивалю косплеєрка.

nelly_laufeyson, яка перевтілилась у героїню легендарної ігрової франшизи про вампірів Castlevania, посіла на фестивалі третє місце.

Парне косплей-дефіле

Пальму першості в парному косплей-дефіле дістали der_siebte_himmel та cheshire_13_cat. Вони перевтілилися в персонажок книги відомого японського ілюстратора Sakizo Alice’s World.

«Спасибі за чудові два дні фестивалю. На жаль, бачила мало, але вражень мені особисто вистачить на рік уперед», — поділилася в соцмережах cheshire_13_cat.

На другому місці — okami_tenno та foxy_nikss, які показали феєричні образи героїв відеогри Revelation Online.

«У цьому році Comic Con Ukraine був дуже особливим — перша прийнята заявка, перший виступ на сцені, перша перемога», — розказала в соцмережах okami_tenno.

На третьому — saiwestwood та makmaku. Вони перевтілилися на сцені фестивалю в героїв однієї з найпопулярніших сьогодні відеоігор Genshin Impact Сяо й Ху Тао.

Групове косплей-дефіле

Лідерами в груповому косплей-дефіле стали ironic_blue. Вони показали персонажів мультсеріалу Avatar: The Last Airbender. Друге місце посіли _moincosplay_, liora_bastet, _helg_eiyny_, satoricoser, just_sad_cookie_, bratets_volk, nior_dewart, navernoe.rin, aveanemia та hebi_so. Вони примірили на себе образи з манги Tokyo Revengers про Такеміті, який вирішує змінити майбутнє своїх близьких. Третє — max._.malik, nic.rathven та _teo_braun_, що перевтілилися в персонажів Freak Show.

Окрім призерів змагання, на території Арт-Завода «Платформа» можна було побачити безліч яскравих видовищних косплеїв. Серед них:

подружня пара Liorra, Matagot , яка прийшла в образах Іріс та Ольгерда фон Еверек із доповнення «Кам’яні серця» гри The Witcher 3: Hearts of Stone;

Ken Denton , який перевтілився в робота на ім’я Chappie;

Oswldness , що став Карлом Гейзенбергом із відеогри Resident Evil Village;

marceline_makeup_queen , яка перевтілилась у королеву вампірів Марселін із мультиплікаційного серіалу «Час пригод», та багато інших.

Впевнені, що на Comic Con Ukraine 2022 ми побачимо ще більше неймовірних деталізованих косплеїв. Що ж, чекаємо з нетерпінням!

Фото: Кирилл Емцов, Ольга Терских