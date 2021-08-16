Вихідні в серпні 2021: чи будуть додаткові вихідні

Скільки ж буде вихідних днів в серпні 2021 і чи вдасться відпочити трохи більше, ніж зазвичай, читайте в матеріалі.

Третій місяць літа обіцяє бути менш спекотним, ніж другий. Проте тепло, сонечко і додаткові вихідні точно порадують всіх. Часу вистачить і на пляжах повалятись, і помандрувати цікавими місцями в Україні. У серпні буде 10 вихідних днів, замість звичних 8.

День незалежності України та День державного прапора

24 серпня ми відзначаємо дуже важливче державне свято – тридцятий День незалежності України, який цього року випадає на вівторок. Тому понеділок, 23 серпня, буде також вихідним днем, але переноситься на суботу – 28 серпня. До того ж, 23 серпня – День державного прапора. Вцілому, День незалежності подарує цілих 4 вихідних: 21, 22, 23 і 24 серпня.

Цього року в України ювілей – 30 років незалежності. Тому святкування триватимуть три дні. Влада обіцяє провести великий військовий парад, зокрема на морі в Одесі і в Дніпрі. Також можна буде відвідати великий концерт на «Олімпійському» та в оперному театрі Києва. Тому традиційно одягаємось у найкрасивіші свої вишиванки, прикрашаємо себе стрічками та віночками, і йдемо святкувати свією країною! Буде точно яскраво та весело. Але не варто забувати й про маски та соціальну дистанцію, адже пам’ятаємо, що коронавірус нікуди не дівається.

Вихідні в липні 2021: чи будуть додаткові вихідні

Ну і традиційно залишаються неробочими суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15, 21-22 і 29 серпня. Уявляєш, як це багато і скількі всього цікавого можна придумати для відпочинку?

Тому не втрачай можливості та насолоджуйся вихідними останнього літнього місяця! Ми ж всі так чекали тепла.

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