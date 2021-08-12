Програма Новий канал на тиждень з 9 по 15 серпня 2021

Програма Нового каналу на тиждень з 9 по 15 серпня 2021 – уже на сайті! Швидше зберігай сторінку в закладки, щоб не пропустити улюблені проекти та фільми. А їх, повір, буде дуже багато! ТВ-програма на Новому каналі на наступний тиждень обіцяє більше десятка крутих фільмів і цікавих захоплюючих шоу за участю топових зірок. Не пропусти!

Програма Нового каналу на тиждень з 9 по 15 серпня 2021

Програма Нового каналу на понеділок – 9 серпня 2021

9:10 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

16:45 – телесеріал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – серіал Нового каналу. За сюежтом, мрійник-бізнесмен Макс (Костянтин Войтенко) разом із дружиною, столичною фіфою Машею (Галина Безрук), переїхали з Києва в село Сеньківка. Макс купив страусину ферму і займається її розвитком. А Маша тільки і чекає приводу повернутися в столицю. Молодій парі допомагають сусіди – Василь (Назар Задніпровський) і його дружина Люба (Віталіна Біблів). Але добрими справами вимощена дорога до форс-мажорів. Адже одні й ті ж ситуації селяни і городяни сприймають по-різному. Це провокує купу непорозумінь, комічних ситуацій і щільніше закручує сюжет.

19:00 – ігрове шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптований Новим каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпанії «Talpa». Над створенням проекту працює Творче об’єднання Олени Антонової («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперІнтуїція»). Правила проекту прості: жіноча та чоловіча команди гравців під керівництвом Лесі Нікітюк та Сергія Притули, проходячи через непрості випробування, набирають бали та з’ясовують, хто ж зверху? Хлопці чи дівчатка? Переможця в конкурсах визначає невидимий пан суддя, він же Олександр Педан.

Програма Нового каналу на вівторок – 10 серпня 2021

7:05 – тревел-шоу «Орел&Решка»

«Орел&Решка» – в легендарному шоу показана краса та різноманітність світу й зухвалі пригоди ведучих за кордоном. Правила проекту залишилися незмінними: одному з ведучих доведеться прожити вікенд на 100 доларів, другого дістається безлімітна золота картка. На початку подорожі вони підкидають монетку, яка і вирішує їх долю.

9:10 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

11:50 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

14:00 – фільм «Хан Соло»

«Хан Соло» – фільм, який розповість історію життя молодого Хана Сола і його коханої Кіри. Вони жили на планеті Кореллі, де їх доля здавалася безперспективною. Але головному герою вдається покинути цей світ, давши наостанок Кірі обіцянку обов’язково за нею повернутися. Через певний час Хан виявиться в компанії Тобіаса Беккета – розшукуваного злочинця, який працює на Драйдена Воса. Герою необхідно продемонструвати всім, що він здатний виконувати навіть найскладніші доручення. Адже тільки так Хан отримає можливість, нарешті, повернутися до коханої дівчини.

Програма Нового каналу на середу – 11 серпня 2021

7:40 – тревел-шоу «Орел&Решка»

«Орел&Решка» – в легендарному шоу показана краса та різноманітність світу й зухвалі пригоди ведучих за кордоном. Правила проекту залишилися незмінними: одному з ведучих доведеться прожити вікенд на 100 доларів, другого дістається безлімітна золота картка. На початку подорожі вони підкидають монетку, яка і вирішує їх долю.

10:00 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

12:40 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

16:55 – телесеріал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – серіал Нового каналу. За сюежтом, мрійник-бізнесмен Макс (Костянтин Войтенко) разом із дружиною, столичною фіфою Машею (Галина Безрук), переїхали з Києва в село Сеньківка. Макс купив страусину ферму і займається її розвитком. А Маша тільки і чекає приводу повернутися в столицю. Молодій парі допомагають сусіди – Василь (Назар Задніпровський) і його дружина Люба (Віталіна Біблів). Але добрими справами вимощена дорога до форс-мажорів. Адже одні й ті ж ситуації селяни і городяни сприймають по-різному. Це провокує купу непорозумінь, комічних ситуацій і щільніше закручує сюжет.

Програма Нового каналу на четвер – 12 серпня 2021

10:15 – телесеріал «Надприродне»

«Надприродне» – популярний фентезі-серіал каналу The CW, створений режисером і сценаристом Еріком Крипке. У центрі сюжету – брати Сем і Дін Вінчестери, які подорожують по США на чорному автомобілі Chevrolet Impala 1967 року випуску. Вони є мисливцями на нечисть: розслідують паранормальні явища та борються із породженнями зла – демонами, привидами, вампірами, перевертнями…

12:50 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

16:50 – телесеріал «Будиночок на щастя»

«Будиночок на щастя» – серіал Нового каналу. За сюежтом, мрійник-бізнесмен Макс (Костянтин Войтенко) разом із дружиною, столичною фіфою Машею (Галина Безрук), переїхали з Києва в село Сеньківка. Макс купив страусину ферму і займається її розвитком. А Маша тільки і чекає приводу повернутися в столицю. Молодій парі допомагають сусіди – Василь (Назар Задніпровський) і його дружина Люба (Віталіна Біблів). Але добрими справами вимощена дорога до форс-мажорів. Адже одні й ті ж ситуації селяни і городяни сприймають по-різному. Це провокує купу непорозумінь, комічних ситуацій і щільніше закручує сюжет.

19:00 – ігрове шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптований Новим каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпанії «Talpa». Над створенням проекту працює Творче об’єднання Олени Антонової («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперІнтуїція»). Правила проекту прості: жіноча та чоловіча команди гравців під керівництвом Лесі Нікітюк та Сергія Притули, проходячи через непрості випробування, набирають бали та з’ясовують, хто ж зверху? Хлопці чи дівчатка? Переможця в конкурсах визначає невидимий пан суддя, він же Олександр Педан.

Програма Нового каналу на п’ятницю – 13 серпня 2021

7:25 – тревел-шоу «Орел&Решка»

«Орел&Решка» – в легендарному шоу показана краса та різноманітність світу й зухвалі пригоди ведучих за кордоном. Правила проекту залишилися незмінними: одному з ведучих доведеться прожити вікенд на 100 доларів, другого дістається безлімітна золота картка. На початку подорожі вони підкидають монетку, яка і вирішує їх долю.

9:50 – проект «Аферисти в сітях»

«Аферисти в сітях» – гостросоціальна програма Нового каналу, незмінним автором і ведучою якого є Олена-Крістіна Лебідь. Команда проекту вже шість років поспіль ловить у свої тенета і шахраїв із сайтів купівлі-продажу, і любовних аферистів із сайтів знайомств, і навіть невірних (а якщо пройдуть перевірку, то вірних) чоловіків.

Програма Нового каналу на суботу – 14 серпня 2021

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни»

«Орел&Решка. Земляни» – новий сезон легендарного проекту про подорожі «Орел&Решка». За десять років свого існування шоу показало глядачам практично всю планету – популярні та не дуже пам’ятки, справжні чудеса світу, пекельні та райські місця. Але в новому сезоні мандрівники зроблять акцент на людях: звідси й назва – «Земляни».

19:00 – фільм «Кілери»

«Кілери» – фільм розповідає про Спенсера (Ештон Катчер), безжалісного найманого вбивцю та грозу міжнародного тероризму. Він професійно виконує особливо небезпечні завдання та не знає жалю. Допоки у курортному містечку не зустрічає чарівну Джен (Кетрін Хайгл). Його життя кардинально змінюється: він кидає роботу та одружується. Вони – звичайна американська пара. Та спокій і безтурботне життя їм не судилося. За голову Спенсера обіцяно 20 мільйонів, а дружина дізнається страшну таємницю свого ідеального чоловіка…

Програма Нового каналу на неділю – 15 серпня 2021

16:40 – фільм «Тілоохоронець кілера»

«Тілоохоронець кілера» – фільм, за сюжетом якого найпопулярніший охоронець світу отримує нового клієнта. Цей чоловік повинен свідчити в Міжнародному суді. Вони повинні відкласти свої відмінності і працювати разом, щоб зробити це на випробуванні вчасно.

23:05 – розважальне шоу Improv Live Show

Improv Live Show – абсолютно новий для України розважальний формат. Тут немає сценарію – все побудовано на імпровізації, філігранному гуморі, зворотного зв’язку з глядачами та швидкості реакцій. Ніхто з учасників не уявляє, що станеться з ним наступної хвилини. Весь гумор придумується «тут і зараз», на сцені, перед глядачами. Чиста імпровізація. До жартів, які народжуються у імпровізаторів під час шоу, додаються гумористичні конфлікти, які «підкидає» ведучий. Гості в залі теж стають безпосередніми учасниками шоу і пропонують свої теми і героїв для мініатюр.